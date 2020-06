Clausuran conocido restaurante de Xalapa por vender licor

XALAPA, Ver.- Autoridades del Ayuntamiento de Xalapa continuarán con los operativos e inspecciones para verificar que se respete la no venta de alcohol en restaurantes durante los fines de semana.

El subdirector de comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Guilebaldo Flores Loman señaló que no hay autorización para la reabrir de lugares que venden alcohol.

Indicó que quienes tienen restaurantes pueden abrir, pero se encuentra prohibido la venta de alcohol durante la ley seca.

Comentó que continuarán con los operativos e inspecciones para que se respete esta disposición.

No hay autorización. Cantinas y bares están prohibidas, restaurante no hay ni una prohibición, venta de alcohol pues no, hay ley seca.

Agregó que clausuraron el restaurante Villa Rica por venta de alcohol, durante el viernes, día que comienza la ley seca en Xalapa.

Ante esto, agregó que habrá operativo permanente en restaurantes de la capital del estado para que no vendan alcohol.

Este fin de semana que se celebra el día del padre mantendrán la revisión y la Secretaría de Salud del Estado mencionó que este festejo se cancelaba.