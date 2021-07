Clonan cuentas y hay fraudes vía mensajes, alertan

En los últimos meses el fraude telefónico ha sido reportado por personas de diferentes sectores a través de las redes sociales con mensajes públicos de alerta dirigidos a familiares y amigos para evitar que sean víctimas de este delito.

Específicamente se alerta del fraude cometido vía WhatsApp, aplicación telefónica utilizada por tener como característica principal la mensajería instantánea y, como consecuencia, obtener una respuesta inmediata o rápida de la persona a la que va dirigido el fraude.

“Están clonando cuentas de WhatsApp, si te escriben solicitando dinero de parte de alguno de tus amigos o contactos diciendo que le urge realizar un pago y que por favor les deposites con la promesa de devolución en unas horas, alerta porque se trata de un fraude”, es uno de los mensajes con los que se alerta a la población sobre este tipo de delito.

Algunos de los casos de intento de fraude que se han hecho públicos son los del senador por Veracruz, Ernesto Pérez Astorga; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa (Canaco), Bernardo Martínez Ríos; y el abogado Arturo Nicolás Baltazar.

Las autoridades estatales han solicitado a la ciudadanía presentar la denuncia correspondiente al teléfono 911, donde se genera el reporte y se integra a la base de datos el número del cual se realizó el intento de fraude.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene activo el link http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/engano-telefonico/ en donde se puede ingresar el número telefónico del que se recibió el mensaje de solicitud de ayuda y de forma inmediata se detalla si este tiene o no reporte de engaño telefónico en la base informativa del C4.

Las principales recomendaciones para evitar este tipo de delito son: Aplicar máxima seguridad en las redes sociales, específicamente cuando se trata de números telefónicos; no aceptar invitaciones de amistad de personas desconocidas o de perfiles que no sean comprobados; y no desactivar las cuentas porque las personas que pudieran ser víctimas no tendrán cómo comunicarse con usted.

ALERTA DESDE CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa (Canaco), Bernardo Martínez Ríos, señaló que está tomando auge esta nueva forma de fraude, mediante la clonación de cuentas de WhatsApp.

Dio a conocer que recibió algunas llamadas internacionales para confirmar si estaba activando el pin de su mensajero; sin embargo, él no había realizado ninguna solicitud sobre cambios en su cuenta de WhatsApp.

“Me di cuenta de que me habían llegado mensajes activando el WhatsApp Bisnes, por lo que llamé a amigos y familiares ante la posibilidad de que se hiciera mal uso de la cuenta”, dijo.

El empresario manifestó que este tipo de actos debe ser detectado por la población, a fin de evitar fraudes.

“Es una alerta a la población porque este será un modus operandi que se está sofisticando y que no caigan en tentación, mejor que hablen a las personas porque el teléfono sigue activo, solo se reinstala la aplicación”, expuso.

Destacó que tiene conocimiento de un par de casos más, por lo que dijo que la aplicación permite blindar la cuenta al activar un PIN, “ya lo vamos a empezar a ver como una forma de fraude cibernético”.

Adelantó que ante los hechos presentará una denuncia con la intención de que la Fiscalía General del Estado investigue y sancione a los responsables del ilícito.

MEDIANTE REDES SOCIALES

El pasado 16 de abril el senador por Veracruz, Ernesto Pérez Astorga, denunció a través de sus redes sociales que le habían “hackeado” su cuenta de WhatsApp.

“Aviso por este medio que hackearon mi WhatsApp hace tres horas y han comenzado a mandar mensajes pidiendo dinero a mis contactos. Yo me encuentro bien, por favor no caigan en estafas”, fue el mensaje con el que dio a conocer el hecho.

Tras ello, recibió múltiples mensajes de apoyo y la publicación fue compartida 30 veces, con el objetivo de alertar sobre el delito que se pretendía realizar.

El abogado Arturo Nicolás Baltazar señaló que el pasado 30 de mayo se pretendió hacer fraude con algunos de sus colegas, a quienes se les envió un mensaje con una fotografía suya diciéndoles que su esposa había fallecido en una cirugía y requería ayuda monetaria.

“Me avisó un colega al cual le enviaron un mensaje vía WhatsApp y le mencionan que mi esposa había fallecido en una cirugía, él me avisó como a las once de la noche y de inmediato realicé una publicación en mis redes sociales, envié mensaje a mis conocidos y me comuniqué al 911”, expuso.

Refirió que el día de los hechos no pudo presentar la denuncia correspondiente, ya que telefónicamente se le informó que no se encontraba la persona que podía registrarla, “al otro día me comuniqué a primera hora y me dijeron que ya habían registrado mi reporte, me dieron algunos consejos, me explicaron los tipos de fraudes que se están registrando en este momento”.

Explicó que en caso de consumarse este tipo de actos son fraudes telefónicos porque alguien se hace pasar por otra persona, “la figura delictiva es fraude porque engañan a la víctima, que es la persona a la que le piden el dinero haciéndose pasar o suplantando la identidad de un conocido o familiar”.

Destacó que el número del que se pretendió realizar el fraude ya contaba con varios reportes ante el C4 y estaba incluido en la base de datos de la SSP.

“Lo lamentable es que este número ha sido denunciado por algunos colegas, incluso cuando me comuniqué el operador me dijo que ya tenían varios reportes de ese número. Uno de los números utilizados para posible fraude se encuentra identificado como de riesgo en el Cereso de Amatlán de los Reyes, pero las autoridades no han hecho nada para impedir que este delito se haga”, manifestó.

El abogado aseguró que a pesar de presentar la denuncia, ya no recibió llamadas de confirmación o de resolución de parte de las autoridades correspondientes, “por lo que veo las personas siguen actuando con impunidad porque varios colegas han contactado a sus conocidos suplantando la identidad”.

LAS CIFRAS

Pese a que no se especifica la forma en que se realiza el delito, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus cifras indica que de enero a junio se han registrado 2 mil 185 fraudes en Veracruz.

Dichos delitos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que se han abierto carpetas de investigación.

En enero se reportaron 315 fraudes, en febrero 359, en marzo 418 y abril 417. Para mayo el número de delitos de este tipo fueron 313 y en junio 363.