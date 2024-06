CMAS señala que sí recibirá quejas por recibos de agua caros, pero solo si son formales

Las quejas que se hagan públicamente para denunciar alzas en los recibos de agua de nada sirven si no son presentadas de manera oficial ante la CMAS, dice personal de ese organismo.

¿Cuáles son las denuncias de los habitantes de Xalapa a CMAS?

Durante los bloqueos para exigir agua en esta temporada de escasez es común que los usuarios se quejen de que el recibo les ha llegado más caro, a pesar de que no han tenido servicio durante varios días.

Local Vecinos protestan en oficinas de Grupo MAS; llevan una semana sin servicio de agua

Sin embargo, trabajadores de la CMAS recalcan que solo serán atendidas las quejas que sean presentadas de manera formal.

También manifiestan que posiblemente los recibos lleguen más caros porque los contenedores se llenan a tope "y de jalón", tras varios días de haber estado vacíos.

Al respecto, se buscó la versión de alguna autoridad de la CMAS, sin que se haya recibido respuesta.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Trabajadores de la CMAS recalcan que solo serán atendidas las quejas que sean presentadas de manera formal | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa





Recinos han llegado más altos pese a no tener agua

En las inmediaciones de las oficinas centrales de ese organismo, en la avenida Miguel Alemán, se dialogó con algunos usuarios, quienes dijeron haber presentado su queja con oportunidad y que sí les hicieron un ajuste a favor.

"Me llegaba mi recibo de 285 pesos aproximadamente y la última vez me llegó de más de 600; acudí a las oficinas de la CMAS y sí, me rebajaron a 350", señala Fernando Soto.

Puedes volver a leer: ¿Extrañabas la lluvia? Aumenta la probabilidad de precipitaciones en Veracruz

Jazmín González sostiene que el último recibo le llegó de 457 pesos, en comparación del anterior que fue de 320 pesos; "vivo en la Colonia Vasconcelos y ahí nos ha faltado el agua hasta durante más de 20 días y no es justo que nos cobren de más".

Sin embargo, manifiesta que no se ha decidido a presentar una queja oficial debido a que, según ella, "seguramente lo van a dejar igual".

Juana Álvarez vive en Arboledas del Tronconal y señala: "desde hace más de un año no he visto a los del agua pasar a tomar la lectura de mi medidor, pero el recibo siempre llega puntual".

Trabajadores de la CMAS recalcan que solo serán atendidas las quejas que sean presentadas de manera formal | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Agrega que su casa está en la colonia Villalpando y que durante la escasez se ha quedado sin agua durante más de 15 días. A pesar de ello, "el recibo llega puntual y a veces más caro".

Las manifestaciones y bloqueos por la falta de agua se volvieron constantes en esta capital durante esta temporada de sequía y estiaje.

Además, entre los manifestantes hay quienes dicen que a pesar de que no les llega el agua a sus casas el recibo les presenta aumentos.

Trabajadores de la CMAS recalcan que solo serán atendidas las quejas que sean presentadas de manera formal | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Sin embargo, trabajadores de la CMAS insisten en que es necesario que las quejas sean presentadas formalmente para que de les brinde la atención que se requiera.

Cabe recordar que, debido a los programas de tandeos que se ha vuelto permanentes, en varias zonas y colonias de Xalapa disponen de entre 7 a 10 días de servicio de agua potable al mes.