¿Coatzacoalcos tendrá conexión con Tren Maya? López Obrador tiene plan

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que ya está el recurso para modernizar el ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas que va a "entroncar" con el Tren Maya. Agrega que este año terminará de construirse la nueva vía de Salina Cruz a Coatzacoalcos, "ya vamos a tener ferrocarril", que no será solo de carga sino también de pasajeros por todo el Istmo como era antes de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

"También ya tenemos los recursos públicos para modernizar todo lo que es el ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque y ahí va entroncar este ferrocarril, se va a comunicar con el Tren Maya, en el caso de carga y de pasajero, a finales del año próximo va a estar terminando el Tren Maya".

Puntualiza que en el caso de carga será desde la Ciudad de México hasta Cancún y en el caso de pasajeros será de Salina Cruz-Coatzacoalcos-Palenque y Cancún, "por el Tren Maya". Sobre los 10 parques industriales en el corredor del Istmo, señala que se quiere dejar iniciados y en algunos casos terminados varios de ellos, "vamos a hacer mucho más por México en estos dos años y tres meses".

Reitera que buscará no dejar obras inconclusas por lo que ya se resolvió que en Salina Cruz se iniciarán dos proyectos ancla como es la construcción de una coquizadora de la refinería para procesar combustóleo y producir gasolinas para lograr ser autosuficientes. Añade que el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido un sueño por siglos, "desde la época colonial y luego el México independiente y con el presidente Juárez, y el que más lo acercó a la realidad fue el presidente Porfirio Díaz porque él construyó el puerto de Salina Cruz, Coatzacoalcos y Veracruz (...)".

Explica que entonces la idea no fue posible porque no existían las condiciones, "en Asia no había actividad económica, ahora es distinto, ya despertó esa región, sobre todo China y ahora el 70 por ciento de las mercancías que llegan a México por vía marítima llegan por el Pacífico y solo el 30 por el Atlántico".

Durante la supervisión de obra de la Modernización del Puerto de Coatzacoalcos explica que ahora se tiene esa posibilidad que no se tuvo en la época de Porfirio Díaz y por ello se tiene la ventaja de hacer realidad ese proyecto.

"Desde luego necesitamos seguir adelante, modernizando los dos puertos como se está haciendo, ampliando el de Salina Cruz con infraestructura para tenerlo en condiciones de recibir contenedores con el calado adecuado y lo mismo el de Coatzacoalcos". "Me da mucho gusto estar en Coatza que está conmemorando 500 años de su fundación, este puerto con tanta historia y cultura", agrega.

En otro tema, Andrés Manuel López Obrador afirma que la industria de la construcción es importante porque reactiva la economía pronto y se generan muchos empleos, por lo que reconoce que una vez que se inaugure la refinería Dos Bocas, tendrán que pensar en emplear a los 25 mil trabajadores que están allí.





Andrés Manuel López Obrador y su gabinete se reunieron en Coatzacoalcos | Foto: René Corrales |

"Hoy a pesar de que ya estamos terminando en Dos Bocas hay 25 mil trabajadores y hoy mi preocupación, ocupación y la de Rocío, es ¿qué vamos a hacer con esos trabajadores? porque ya se va a inaugurar la refinería y va a operar con mil 200 trabajadores".

Durante la supervisión de obra de la Modernización del Puerto de Coatzacoalcos, señala que es responsabilidad de su gobierno que a nadie le falte el trabajo pues además es un derecho constitucional tener un trabajo digno.

"Tenemos el Tren Maya que va a demandar este y el próximo año mucho trabajo, pero también queremos iniciar de inmediato la construcción en los 10 parques industriales del Istmo para que haya mucho trabajo". Insiste en que aunque no les guste a los conservadores "vamos a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, dos empresas fundamentales para el desarrollo de México, para el desarrollo independiente de nuestro país". Remarca que se van a producir más fertilizantes porque se necesita también en la producción de alimentos ser autosuficientes.

"Esa es la enseñanza mayor, frente a una crisis, lo que protege es que se produzca lo que consumimos, si estamos produciendo gasolinas y diesel, energía eléctrica y alimentos podemos enfrentar cualquier calamidad".