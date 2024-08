Tras fuertes lluvias, colapsa barda de secundaria técnica en Veracruz [Video]

Veracruz, Ver.- La intensa lluvia que se registró durante la madrugada de este viernes hizo colapsar la barda de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 69, ubicada en la Unidad Habitacional “El Coyol” al poniente de la ciudad de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la calle avenida de Los Nortes y J.B Lobos donde se ubica la institución.

Según los vecinos del lugar, fue hasta esta mañana que se percataron del incidente y dieron aviso a las autoridades para que tomaran conocimiento.

¿Qué otras afectaciones dejó la lluvia en la secundaria Industrial 69 en Veracruz?

En el interior del plantel, personal de limpieza se encontraba realizando acciones de recolección de basura, ya que la lluvia también dejó varias ramas tiradas.

Los trabajadores mencionaron que solo recibieron la instrucción de limpiar el área, por lo que se presentaron con un camión de volteo para sacar toda la basura y los desechos de la barda.

“La barda se cayó, es la primera vez que ocurre, realmente está escuela no había tenido afectaciones, a nosotros solo nos dijeron que viniéramos a limpiar a llevarnos el escombro y las ramas que se cayeron no tenemos más información, parece que los maestros ya saben que son vacaciones, no sabría cuando vienen”, comentó uno de los trabajadores.

Tras la caída de la barda la institución quedó expuesta sin ninguna protección y las autoridades educativas se encuentran de vacaciones.

En el lugar se colocaron cintas amarillas para prevenir a la población que circula por la zona.

Se desconoce la suma de los daños a los que podría ascender la caída del vallado.

Cabe destacar que esta no es la única barda que ha caído pues las lluvias de los últimos días también provocaron daños en otro plantel del municipio de Boca del Río donde se cayó todo el cercado.

