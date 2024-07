Convocan a “Cacerolazo” por ley contra violencia vicaria y de los derechos de adultos mayores

La ley contra la violencia vicaria quedó en la congeladora en el congreso de Veracruz y la Ley 560 de los derechos de las personas mayores se quedó en el papel, acusaron mujeres de la Red Jacarandas.

Por ello, están convocando a un “Cacerolazo de Colores” el próximo lunes 29 de julio a las 16:00 horas en Plaza Regina.

Ana Valderrama, parte de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio y también de la red Jacarandas, que, dijo, nace con la idea de que varias colectivas, organizaciones y mujeres pueden organizarse para luchar juntas.

¿En qué consistirá el “Cacerolazo de Colores” en Xalapa?

Así, explicó que tienen una “juntanza de causas” durante julio, agosto y septiembre y el 29 de julio próximo, en la Plaza Lerdo, también conocida como Plaza Regina, difundirán sus derechos y en especial de dos temas que no avanzan en el ámbito legislativo.

Una es la ley contra la Violencia Vicaria que en el estado de Veracruz que no se ha votado durante toda esta administración.

“Se quedó congelada ahí en la Cámara de las y los diputados y bueno queremos saber pues por qué este congelamiento de esta ley que urge que esté tipificada bien en el código y que sea considerada pues una violencia de género hacia las mujeres”.

Otro tema es la ley que sí se votó, se aprobó, que es la Ley 560, que es por la vida digna de las y los adultos mayores, pero que el Consejo Consultivo pues nunca se hizo durante esta administración y aunque se acaba de llevar a cabo, fue “en lo oscurito y sin invitar a las adultas mayores impulsoras de esta ley”.

Ana Valderrama señaló que para septiembre también tendrán una acción en Ciudad de México / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Dijo que, además, no hay un reglamento de esta ley, no está activa, “entonces es una ley como de papel que no es una realidad palpable para las y los adultos mayores y pues esto no puede ser, que se siga simulando”.

Expuso que como Red Jacarandas buscan difundir y divulgar sus derechos, por lo que harán esa concentración en el centro de la ciudad.

Aunado a ello, el 30 de agosto que se visibiliza esta problemática de la desaparición y desaparición forzada, llevarán a cabo una Bordada por los Desaparecidos.

Están convocando a un “Cacerolazo de Colores” el próximo lunes 29 de julio a las 16:00 horas en Plaza Regina / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Para septiembre también tendrán una acción en Ciudad de México, en el Senado de la República también a empujar otra iniciativa de ley.

“Entonces la juntanza de causas es precisamente saber que unidas, juntas, somos más fuertes las adultas mayores, las madres y las infancias que han vivido violencia vicaria, las sobrevivientes de tentativa de feminicidio, en fin, quienes acompañamos sabemos que las temáticas, aunque parecen que son distintas y disímiles, en realidad todas apuntan a que queremos justicia y una vida digna”, abundó.

