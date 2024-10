Comunidad LGBTQ+ y Colectivas feministas olvidados por el Congreso de Veracruz

El rezago Legislativo del Congreso del Estado, cuyo periodo concluye el próximo 4 de noviembre, fue considerado por diferentes sectores de la población como una falta de atención, improductividad, irresponsabilidad, desconocimiento y carencia de empatía de los legisladores.

Desde los pueblos indígenas, la comunidad LGBTQ+ y las Colectivas feministas se señaló que la actual Legislatura no brindó la atención correspondiente a pesar de los múltiples llamados y requerimientos que se les hizo a los representantes populares.

Además, se criticó el hecho de que las propuestas y peticiones realizadas desde diferentes espacios ni siquiera fueron discutidas en las Comisiones Permanentes.

Ante ello, se pidió a la próxima Cámara local que se retomen algunas propuestas y se brinde la atención que se requiere hacia la necesidades prioritarias de la población veracruzana.

El Congreso no atiende peticiones

La coordinadora estatal de Casa de las Muñecas Tiresias, Jocelyn Paulina Rodríguez, aseguró que los legisladores actuales nunca prestaron atención a las peticiones de la comunidad LGBTQ+.

Señaló que, a pesar de que por primera vez se contó con un representante en el Congreso local, nunca les brindó el apoyo que necesitaban.

Recordó que son varias las iniciativas que quedaron pendientes, pero ninguna de ellas fue apoyada o presentada por el diputade Ky Durán Chincoya.

"Van a quedar pendientes varias iniciativas, nosotras consideramos que no sólo es la falta de interés de los legisladores, sino que cada uno está buscando beneficios propios en lugar de ayudar a la población, ahí tenemos al diputade, solo fue una pantalla, nunca nos apoyó, nunca nos brindó la mano y mucho menos defendió los derechos de la comunidad", dijo.

Acusan que hubo falta de atención, improductividad, irresponsabilidad, desconocimiento y carencia de empatía de los legisladores / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Mencionó que los próximos representantes tienen la obligación de retomar todas las iniciativas que quedaron pendientes, ya que fueron pensadas para lograr una verdadera protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+.

Necesidades de indígenas nunca han sido consideradas

El presidente del Frente de Comerciantes Indígenas en la zona de las Altas Montañas, Miguel Acevedo Julio, aseguró que la falta de intérpretes en los espacios judiciales ha sido una demanda desde hace varias décadas, pero ninguna Legislatura la ha avalado, como el actual Congreso que dejará pendiente la creación de una Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas.

"No tenemos datos reales porque no los hay, pero sí sabemos que muchos de nuestros hermanos indígenas están en la cárcel por no poder defenderse, que no tienen una defensa justa, algunos entienden el español, pero hay otros que hablan su lengua materna y no entienden nada, por eso no pueden defenderse", comentó.

Destacó que en la zona de las Altas Montañas se habla el Náhuatl, por lo que existen complicaciones no sólo para defenderse, sino también para acceder incluso a servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica o drenaje, los cuales no han sido atendidos por las autoridades y mucho menos por los diputados locales a quienes el pueblo ni siquiera conoce.

"Se necesita tener representantes que conozcan bien las necesidades y la sierra, las necesidades son muchas y las atenciones son pocas. Al diputado que tenemos ahorita (José Luis Tehuintle Xocua) lo conocí en eventos donde se presentaba, pero nunca platiqué con él y no sé lo que hizo porque no vimos que hicieran algo por la zona", expresó.

Puntualizó que es necesario que los representantes "hagan su trabajo y atiendan las necesidades de la población indígena, no queremos un diputado que esté nada más ahí sentado, sino que hagan, que investiguen, que se acerquen a la población, que gestionen recursos para que se logren los apoyos que necesitamos".

El actual Congreso que dejará pendiente la creación de una Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Rezago en atención a temas de mujeres

Al respecto, la vocera de la colectiva feminista Brujas del Mar, Arussi Unda, señaló que son más de treinta las iniciativas relacionadas con las mujeres que quedarán pendientes por la falta de voluntad política y legislativa.

"Tenemos entendido que fueron más de 30 iniciativas las que quedaron pendientes en esta Legislatura y que se relacionaban con el tema de mujeres, entre ellas: la Ley Vicaria, la Ley Monse, la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, yo sí creo que hubo mucha falta de voluntad política", dijo.

Manifestó que toda la población fue testigo de que en la Legislatura sí se agilizaron los procesos y sí se aprobaron las iniciativas que así convenía a la mayoría de los representantes o al gobierno en turno.

"Como veracruzanas y veracruzanos fuimos testigos de que cuando quieren subir al Pleno y votar a favor de cualquier iniciativa lo pueden hacer rápidamente, lo vimos recientemente con el tema de la reforma judicial, en su momento también lo vimos cuando la denominada Ley Nahle, con la cual se permitió que la ahora gobernadora no tuviera problemas para participar en la elección", mencionó.

Indicó que, aunque no se quiere ser pesimista, "no parece que vaya a cambiar la situación, ojalá me equivoque y ojalá vean la urgencia de discutir las iniciativas porque la mayoría viene del trabajo de la ciudadanía, de activistas, de las víctimas y es una solicitud directa de todas las personas que hemos trabajado para lograr iniciativas, esperamos que sí sea mejor porque esta que concluye fue bastante improductiva".

Faltó voluntad política

En tanto, el presidente de la Coalición Estatal de LGBTQ+, Benjamín Callejas Hernández, consideró que faltó voluntad política de la mayoría de los representantes del Congreso local.

"Si hubieran tenido voluntad habrían sacado las iniciativas pendientes, pero han fallado las acciones legislativas", dijo.

Refirió que ya se tiene el precedente de varias iniciativas, por lo que se espera que la próxima Legislatura, que tendrá mayor representación de la comunidad LGBTQ+, retome estas propuestas y las lleve al Pleno.

Coalición Estatal de LGBTQ+ consideró que faltó voluntad política de la mayoría de los representantes del Congreso local | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Manifestó que la creación de la Fiscalía Especializada para Atender Crímenes de Odio por Homofobia en Veracruz es una de las propuestas urgentes que no se logró por el tema del presupuesto, de ahí la importancia de que se deje establecido un mayor presupuesto para el 2025 para la Fiscalía General del Estado, de la cual depende establecer este organismo.

"Una realidad es nuestra comunidad siempre ha sido afectada por la falta de actuación de las autoridades, de manera reiterada hemos pedido que se generen acciones que permitan atender los crímenes de odio y todos los actos de agresión contra los integrantes de la comunidad, pero vemos pocos resultados", expuso.

Peticiones han sido constantes

La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González, refirió que Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz tiene varios años tratando de buscar reuniones con las diferentes legislaturas, a fin de plantear una agenda que pueda permitir la creación de propuestas.

"Ha pasado que en algunos casos, por ejemplo: en la pasada Legislatura se pudieron concretar algunas propuestas, es un ejercicio que ya llevamos haciendo desde hace tiempo", expresó.

Destacó que a esta Red pertenecen varias organizaciones de mujeres de Veracruz, quienes realizan acciones específicas, entre ellas, plantear propuestas para la agenda feminista.

Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres tiene varios años tratando de buscar reuniones con las legislaturas para plantear una agenda feminista | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Sobre el rezago en la aprobación de iniciativas, comentó que se tendría que retomar el cabildeo legislativo.

"Considero que muchas de las iniciativas se tendrían que retomar, si es que así lo consideran las organizaciones de la sociedad civil, entiendo que muchas cosas estarán alineadas al gobierno federal y la Cámara de Diputados y Senadores, pero sí hay temas prioritarios que deben atenderse", comentó.





