Brujas del Mar convocan al segundo paro nacional “Un Día sin Mujeres” para este 9 de marzo

Veracruz, Ver.- El Colectivo Brujas del Mar convocó a su segundo paro nacional “Un Día Sin mujeres” para este martes 9 de marzo.

De acuerdo con la líder de la agrupación feminista, Arussi Unda Garza el llamado es para que las mujeres que trabajen desde casa, no lo hagan, las estudiantes no se conecten a sus clases en línea y que no se realice ningún tipo de operación bancaria ni utilicen sus redes sociales.

En el caso de las mujeres que por algún motivo no puedan ausentarse de sus trabajos se les pide vestir de morado para apoyar el paro que el año pasado fue convocado desde Veracruz replicándose en toda la república mexicana.

“En el caso del 9 de marzo en el caso de las chicas que estudian el tema es no conectarse a sus clases en línea, misma situación del año pasado si por alguna razón no se puede parar usar un distintito morado, evitar hacer transacciones de dinero, no usar redes sociales, es repetir la dinámica en este contexto”, dijo.

Cabe destacar que según estadísticas de cámaras empresariales a nivel nacional el paro nacional “un día sin mujeres” generó un impacto económico por 30 millones de pesos con la participación de millones de mujeres desde estudiantes, profesionistas, amas de casa y hasta servidoras públicas de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, insistió en que este lunes realizarán una cadena humana donde se invita a las mujeres a participar en un llamado para parar la violencia y los feminicidios.

Invitó a los familiares de las víctimas de feminicidios en Veracruz o desaparición forzada para acudir a la asta de bandera o también llamada plaza de la Soberanía a participar en esta cadena de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer.