Colectivo Fénix anuncia carrera en memoria de los periodistas desaparecidos en Veracruz

Veracruz, Ver.- Como una protesta a través del deporte el colectivo Fénix, integrado por familiares de periodistas desaparecidos en el estado, realizará una carrera este 26 de octubre en el bulevar Vicente Fox en el municipio de Boca del Río.

De acuerdo con Alejandra Cobios Ordaz, hija de la periodista Yolanda Ordaz asesinada en agosto del 2011, desde la develación del mural que se encuentra en los bajos del puente Morelos el colectivo ha estado trabajando con apoyo de todas las familias de los comunicadores que han sido ultimados.

¿Cuándo será la carrera conmemorativa por los periodistas desaparecidos?

La siguiente actividad será la realización de una carrera conmemorativa a los comunicadores que se celebrará el 26 de octubre a las 7:00 de la mañana partiendo desde el bulevar Vicente Fox.

Local ¿Quién buscará a sus desaparecidos? Diez padres y madres buscadores murieron en Veracruz en los últimos 8 años

“Se trata de una carrera conmemorativa a la libertad de prensa, vamos a tomar la imagen de Yolanda Ordaz con ella vamos a iniciar la primera edición, queremos que tenga seguimiento, con esta actividad buscamos que nuestras familias perduren en la memoria colectiva no solamente desde la revictimización el caso, sino su trayectoria como persona”, destacó.

La carrera tiene un costo de 400 pesos y todos están invitados a participar, la información se estará dando por redes sociales.

Manifestó que actualmente el colectivo se integra por alrededor de 20 familias de periodistas, aunque algunos han preferido guardar al anonimato.

Comentó que aunque el dolor de perder a un familiar es muy grande, todas las familias se han unido para apoyarse y sobre todo brindar asesoría a los que se van uniendo.

“Sabemos que en estos momentos por más que yo me sienta entusiasmada con el proyecto no deja de ser un tema delicado, no deja de ser un tema que nos duele mucho sin embargo pues tratamos de manera idílica de transformar este dolor en fuerza para poder sumar a las nuevas victimas y asesorarlas de alguna manera, acercarse a las diferentes instituciones, a las diferentes organizaciones para un procedo jurídico, acompañamiento pero nosotros estamos enfocados en hacer justicia social y reivindicación de las carrera”, expresó.

Vuelve a leer: 284 mujeres desaparecieron en Veracruz en solo 8 meses; todas son niñas y adolescentes

Asimismo, mencionó que a través de la página Libertad en Movimiento Veracruz, se comparten detalles de la vida de algunos de los periodistas que han sido asesinados; en este caso de Yolanda Ordaz quien por más de 30 años trabajo en la fuente policiaca de un periódico local de la zona.