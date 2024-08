“Los vamos a tener en la lupa": colectivos de búsqueda sobre nuevo gobierno

“Nosotros vamos a tener en la lupa a la siguiente administración, todo el gobierno de Cuitláhuac estuvo muy mal”, afirmó Sara González Rodríguez del Colectivo por la Paz Xalapa.

Tras la reunión que sostuvieron ayer con el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, como próximo secretario de Gobierno señaló que, aunque les fue “muy bien” luego de ser convocados por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por parte de la gobernadora electa Rocío Nahle García, es claro que en el actual gobierno no se hizo “absolutamente nada”, por lo que deben exigir que rindan cuentas.

“Nosotros sabemos la calidad de ser humano que es el señor Ricardo Ahued y esperemos que lo ratifique como futuro secretario de Gobierno porque sabemos que hará un bien trabajo y tendremos más apoyo. La mayoría concordamos que los puntos que queremos que atienda la gobernadora son los mismos, todas sufrimos por igual y exigimos que a todas las familias se nos trate por igual”.

Local Por crisis forense, Universidad Veracruzana presenta cinco nuevas especialidades

Insistió en que el actual sexenio fue perdido porque no hubo leyes ni mejoras para Veracruz, “nos deja en peores condiciones”.

Lo que piden al próximo gobierno, remarcó, es que haya seguridad, que se arreglen las carreteras de la entidad, y se garantice el servicio de salud para las familias buscadoras.

Sostuvo que esperan que la Fiscalía General del Estado atienda a los colectivos y avance con las carpetas de investigación y quiten el legado de “larga data” porque todas merecen ser revisadas, investigadas y las familias atendidas.

¿Qué opina el Colectivo por la Paz Xalapa sobre la nueva administración de Rocío Nahle García?

Refirió que en el caso del Colectivo por la Paz Xalapa dudan que las cosas vayan a mejorar, pues la próxima mandataria estatal se enfrentará a un sexenio difícil.

Sara González Rodríguez expuso que en el actual gobierno no se hizo “absolutamente nada”, por lo que deben exigir que rindan cuentas / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Yo hablo por nuestro colectivo y dudamos que haya una mejoría puesto que son de lo mismo, vienen de lo mismo y creo que en lugar de mejorar va a cubrir lo que el otro dejó muy mal, desgraciadamente a esta gobernadora le viene un sexenio difícil porque todo está mal”, dijo.

Agregó que fue una burla del actual gobernador como de la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues en las dos últimas reuniones se comprometieron a sacar la convocatoria para tener la terna de quien iba a ocupar la CEB y no cumplieron.

Lo que piden al próximo gobierno, remarcó, es seguridad, que se arreglen las carreteras y se garantice el servicio de salud para las familias buscadoras / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Siempre estuvo esta encargada que no tiene ni nociones de cómo iniciar una búsqueda y no está preparada para ello. No estudió nada al respecto que le pueda ayudar a hacer una búsqueda, estamos en pañales y en cero en esta comisión, nosotros le pedimos a Ahued que queremos que saquen la convocatoria y se haga la terna y se inscriba gente preparada y se analice bien quién va a quedar”, refirió.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️