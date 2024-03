Que ni la veda electoral ni la transición detenga la búsqueda de desaparecidos: Colectivo Solecito

Veracruz, Ver.- Familiares de Desaparecidos del puerto de Veracruz, solicitan a las autoridades federales y estatales que ni la veda electoral ni la transición afecte las labores de búsqueda y de identificación de los restos encontrados.

Martha Elba Jiménez Jiménez, integrante del Colectivo Solecito declara que una de las prioridades que tienen en este momento, es la reintegración de los desaparecidos que fueron eliminados de los registros, anunciado por el gobierno federal.

“Por el momento todos los trabajos que presentamos son la Comisión de Búsqueda porque eliminaron a muchos desaparecidos en la lista de la Comisión Estatal de Búsqueda, eso es lo principal que aparezcan todos, no los 55 como decían son más de 100 mil”, dijo.

Aunado a la continuidad de los trabajos de exploración y recuperación de fragmentos óseos en coordinación con la Brigada Estatal de Búsqueda, organizaciones de expertos para encontrar fosas clandestinas.

“Nuestro fin de encontrar a todos los desaparecidos va a seguir existiendo, siguen las brigadas de búsqueda, entran a Punta Puquita, un islote localizado al sur del Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), La barranca de La Aurora, ubicada frente a la academia de El Lencero, todo eso hay ahorita”, comenta.

¿El Colectivo Solecito ya tuvo acercamiento con algún candidato a cargo de elección popular?

Martha Elba Jiménez menciona que a la fecha no han tenido acercamiento con algún candidato o candidata a un cargo de elección popular, ni tampoco ellos se han acercado con el Colectivo Solecito.

No descarta que en un futuro próximo puedan reunirse con las y los candidatos para presentarles alguna agenda de trabajo sobre estos temas.

Por lo pronto el evento más próximo que tienen planeado es una posible manifestación en la macroplaza el próximo viernes 8 de marzo, pero apenas la están afinando.

Ya para concluir, indicó que sigue en pie el proyecto de levantar un memorial para rendir un homenaje a quienes son buscados por sus familiares, víctimas de la inseguridad y la violencia.

Son los tres sitios donde se analiza poder eregirlo: el zócalo de la ciudad; el parque de la madre o bien en la avenida Marti, sin embargo no hay fecha para levantarlo por falta de presupuesto.

“Se quiere hacer un memorial con una cruz o algo así en donde se plasme sus nombres, en material por decir así. Tenemos una lista aquí en Veracruz de más de 500 desaparecidos en la zona conurbada. No tenemos fecha para cuando, queremos que fuera para el 10 de mayo, pero no creo que sea posible no tenemos el presupuesto”, concluyó.