Solecito recrimina que Cuitláhuac García cambie reunión con víctimas por evento político

Úrsulo Galván, Ver.- Tras el plantón del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez a las familias de los ocho policías víctimas por desaparición forzada en el municipio de Úrsulo Galván, el Colectivo Solecito demanda otro representante del gobierno para retomar el cumplimiento de la recomendación 24V/2019.

En voz de Rosalía Castro Toss, la agrupación criticó que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez haya cancelado el evento de disculpa pública argumentando que tenía que encabezar una reunión de gobernadores cuando no hay tal evento en registro.

Aclaró que con tiempo se dio avisó a todas las dependencias involucradas para estar presentes en el evento que se desarrollaría este miércoles 11 a las 11:00 de la mañana frente al palacio municipal.

“El día lunes 9 de enero a las 9 de la mañana aproximadamente nos llamó el asesor de derechos humanos del gobernador, Arturo Márquez Murrieta señalando que el gobernador no podía venir porque tendría una reunión con gobernadores de otros estados y que no estaría en la entidad; ¿de verdad una reunión de esta naturaleza se organiza con dos días de anticipación?, si ya sabían que no iba a estar ¿por qué no nos avisaron desde el principio? Y si no hay tal reunión desconocemos las razones por el incumplimiento de su palabra”, expresó.

¿Por qué ausencia del gobernador revictimiza a los policías?

Consideran que con esta ausencia el gobernador revictimiza a las víctimas dejando de lado una fecha que cambió la vida de las familias. “Se genera una afectación comunitaria por parte del Estado al no realizar el evento que reivindica la dignidad y la memoria de nuestros esposos e hijos ante la ciudadanía de esta región (..) exigimos otros representantes del gobierno para retomar el cumplimiento de la recomendación 24V/2019”, declaró.

Las integrantes del colectivo fueron trasladadas desde el puerto de Veracruz hasta el municipio de Úrsulo Galván para acompañar a las compañeras y lamentaron que el mandatario estatal no hubiera estado presente y mucho más que no se develara ninguna placa o memorial como se había prometido.

A su arribo al lugar fueron recibidas por el alcalde Eder Jero Hernández Lara quien se comprometió a dialogar con los familiares para dar seguimiento a una recomendación que se había omitido durante las pasadas administraciones.