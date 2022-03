Colectivos de desaparecidos tienen esperanza en informe de la ONU

Colectivos de familiares de personas desaparecidas del estado de Veracruz esperan que con el informe que realice el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés) tras su visita a México, el Estado cumpla con las recomendaciones y haya respuestas sobre dónde están y qué pasó con sus seres queridos que no están localizados.



María Elena Gutiérrez Domínguez, quien busca a Rafael Espinosa Gutiérrez desaparecido el 15 de agosto de 2013 del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, señala que esperan que el informe incluya todo los expresado por la mayoría de los colectivos durante la reunión que sostuvieron los integrantes de dicho comité el año pasado en el puerto de Veracruz.

Por ello, dice esperar que el informe que se espera sea presentado el próximo 12 de abril, contemple lo que los representantes de los colectivos expusieron durante la reunión.



“Una de las personas que vino en esa ocasión nos decía, ‘bueno, pero para ustedes qué es la desaparición forzada y por qué dicen que el Estado tiene que ver con este asunto’, lo que contestamos es que, el gobierno participa de las desapariciones forzadas, porque si no hacen nada, están de acuerdo; si no hacen nada, están omitiendo una responsabilidad que tiene; si no hace nada, es culpable también, por omisión o dilación y eso está contemplado en la ley”.

De ahí que se estime, remarca, que sean más de 100 mil casos de desaparición forzada cuya responsabilidad es del estado mexicano. Sin embargo, afirma que la verdadera respuesta se tendrá que ver en los hechos, saber dónde están y qué pasó con sus familiares desaparecidos.



“Conocer la verdad y que se vea a justicia que hasta este momento no vemos, ni encontramos a nuestros desaparecidos ni vemos que asuman la verdad y la justicia, porque no vemos la disminución o desaparición total que quisiéramos de la violencia, de los crímenes, las desapariciones continúan, no vivimos en un lugar tranquilo o pacífico, vivimos con preocupación, con miedo de tanta violencia que hay”.



La integrante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucy Díaz Genao, reconoce que las autoridades han mostrado disposición para cumplir con algunas de las que recomendaciones que se le han hecho; gracias a que la ONU sigue pendiente de lo que ocurre en Veracruz y en país en torno a la desaparición forzada de personas.

“Después de la visita del comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas, lo que se espera es que el gobierno acate las recomendaciones, de hecho ya ellos emitieron unas recomendaciones que se supone que el gobierno debe llevar a cabo y hasta donde yo sé, están tratando de cumplirlas, en lo de (la desaparición de estudiantes normalistas) Ayotzinapa hubo un avance bastante grande hoy y así por el estilo, están con lo del protocolo homologado, la base de datos y se está poniendo un poco de empeño que esperamos y resulte”.



Sostiene que el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas está dando puntual seguimiento a la visita que hicieron, “ellos han mantenido la mirada muy pegada de México, pero claro que son asuntos bastante complicados porque no es tan sencillo cumplir con tantas recomendaciones”.



Y es que refiere que lo que están exigiendo es que se vean los avances y no sea solamente “pura palabrería, queremos ver acciones”.