Colectivos toman oficinas de la CEEAIV por "imposiciones"

Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos tomaron las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), como protesta a las imposiciones de funcionarias que, aseguran, no cumplen con el perfil.

La vocera del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo, explica que aun cuando se designó a Christian Carrillo Ríos como titular de este organismo, por la queja de que se pretendía imponer en la terna a personas que no tienen el perfil para ese cargo, finalmente sí ocupan puestos de relevancia en la Comisión.

“Nosotros no contábamos con que les iban a dar a esas personas el cargo de directivos cuando para nosotros no están capacitadas para tener un área jurídica, es un área muy delicada que tiene que atender todos los casos jurídicos de las víctimas”.

Se trata de Yuliana Aguilar Rodríguez y Laura Silvia De Castro Quintana, ambas integraban una terna para ser titulares de la Comisión, y al no ser aceptadas por las víctimas, fueron nombradas como directora de asesoría jurídica estatal y subdirectora de Atención Inmediata y Primer Contacto, respectivamente.

Señala que los colectivos de familiares de personas no imponen, pues lo único que piden es que se coloque a las personas idóneos para atender esos temas.

“Si vamos a seguir con las imposiciones, porque ya las habían impuesto para la terna, y nos siguen imponiendo gente que no queremos, para que ellos puedan seguir trabajando desde allá la CEEAIV no lo vamos a permitir como víctimas. Manifestamos que no estábamos de acuerdo en estas personas y no hubo respuesta, por eso es que hoy estamos aquí”.

Sostiene que CEAIV no únicamente atiende a víctimas de desaparición, sino que atiende casos de feminicidios y por eso se manifiestan por todos no solo como familiares de desaparecidos.

Así, insisten en que las funcionarias Yuliana Aguilar Rodríguez y Laura Silvia de Castro Quintana, ligadas al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, fueron integradas a la Comisión sin contar con el perfil.