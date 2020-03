Colectivos de personas desaparecidas temen que les retiren apoyos

Xalapa, Ver.- Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron en plaza Lerdo en contra de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, al asegurar que busca quitarles el derecho a realizar búsquedas, así como el apoyo para que le puedan dar el seguimiento al trabajo con las autoridades.

Al brindarnos un apoyo para las búsquedas y las mesas de trabajo, se habla de que nos van a retirar esos apoyos y por eso estamos presentes para que ella valore que nosotros lo que hacemos simplemente es buscar a nuestros familiaresClaudia Ruiz, integrante de Familiares Enlace Xalapa

Sostuvo que si les retiran el apoyo, no podrán seguir haciendo ese trabajo de búsqueda. Detalló que éste es también para el traslado a sus reuniones con autoridades encargadas o relacionadas con la búsqueda de desaparecidas.

Es un apoyo que nos dan con los traslados, con los de acompañamientos de forense, de peritos y los fiscales y nosotros obviamente tenemos los recursos y además las ganas de seguir buscando

Protestaron integrantes de cuatro colectivos como Buscando a Nuestros Desaparecidas y Desaparecidos Veracruz, Familiares Enlaces Xalapa, Nuestros Corazones Ausentes y Colectivo por la Paz Xalapa.

Carlos Saldaña acusó que la titular de la CEAV busca modificar la ley de víctimas que establece su derecho a realizar el trabajo de búsqueda.

Con tanta corrupción que ha habido dentro de las autoridades en el estado de Veracruz, las autoridades nunca habían hecho nada y la mayor parte, yo creo que el 75 u 80 por ciento de la integración de las carpetas es la información que nosotros hemos aportado y es lo único con lo que se ha podido avanzar más

Agregó además que la nueva comisionada quiere quitar los apoyos de la CEAV para realizar traslados a la Ciudad de México y revisar el avance de las carpetas de investigación, hacer búsquedas en campo, en penales así como instalaciones del Servicio Médico Forense.

Ella muy dignamente quiere decir que tenemos derecho porque existe una ley pero ella quiere hacer modificaciones diciendo que ya no debemos hacer eso nosotros, porque es trabajo de los policías ministeriales, cuando nosotros sabemos claramente que ellos no hacen nada

Criticó que la CEAV es una institución que se formó para las víctimas y no para que vivan de ella “ciertos funcionarios que no pueden acomodar en otros lados y los acomodan ahí para vivir de ella. Ellos trabajan para nosotros, no trabajar para sustento de ellos”.