Colectivos evidencian a autoridades estatales con representantes de la ONU

Veracruz, Ver.- Evidenciando que no hay investigación en los casos por desaparición forzada, que no hay detenidos, que no hay interés de las autoridades y demás irregularidades, integrantes de colectivos de búsqueda en Veracruz se reúnen con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas.

En voz de Rosalía Castro de Toss integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, Rosalía Castro Toss esta primera reunión representa una luz en su camino a fin de que a nivel internacional se pongan en evidencia las condiciones con que se trabaja en el estado y las adversidades que viven las familias que buscan a algún familiar.

Leer más: Hay 3 mil 400 personas sin localizar; reporte más antiguo, es de 1978: CEB

Indica que los temas a exponer es que no hay investigación en torno a las desapariciones, no hay avance, que no hay análisis de contexto por lo que piden apoyo ante las instituciones correspondientes para poner personal capacitado, que se agilice los trabajos de búsqueda y resolver la crisis forense.

Local [Video] Colectivo Solecito pide intervención de ONU, por desapariciones forzadas

Hace referencia que tan solo en Arbolillo se llevan 65 cuerpos encontrados, los cuales aún con evidencias de credenciales, no se han notificado a las familias.

“Somos dos representantes por colectivo, empezamos a ver luz, ya nos dijeron que no es varita mágica, que no se van a resolver muchas cosas pero por lo menos el colectivo Solecito se siente agradecido de ser escuchado ante la ONU y que vea todas las atrocidades que se cometen en el estado a pesar de que existe una Comisión de Búsqueda no hay resultados, tanto desaparecido que hay y no hay reportes, necesitamos gente experta y que hagan bien su trabajo”, denuncia.

Las autoridades representantes de la ONU visitarán 21 estados de la república mexicana, recopilando información y se espera que de tres a seis meses tengan una respuesta.