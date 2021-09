Colectivos se manifiestan en contra de la terna para seleccionar al titular de la Comisión de Víctimas

Xalapa, Ver.- Integrantes de Colectivos de Búsqueda bloquearon la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, como protesta por la terna que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, envió al Congreso local para seleccionar al titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Los manifestantes de Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Poza Rica y Cardel acusaron que no se les consideró para seleccionar a los posibles titulares de dicha Comisión, pese a que desde julio pasado entregaron un documento dirigido al Gobernador.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La terna está integrada por Yuliana Aguilar Rodríguez, Laura Silvia de Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores, con quienes, aseguraron, no han tenido ningún contacto o comunicación.

La persona que resulte electa suplirá a Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, quien está a cargo de dicha área de gobierno. Fue nombrada en septiembre del 2017 por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, previo a ello colaboró en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el periodo de Javier Duarte de Ochoa.

“La inconformidad que nosotros tenemos es porque desde hace meses solicitamos al señor Gobernador que nos recibiera porque queríamos que la comisionada actual, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, pudiera continuar en el cargo porque ha atendido a las víctimas, conoce las carencias de los colectivos y siempre hemos sido atendidos por ella”, expusieron.

Pidieron que se tome en cuenta a las víctimas para la selección del nuevo titular, ya que son quienes reciben la atención directa.

Reconocieron que la actual encargada Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, no puede reelegirse, pero sí puede mantenerse en la Comisión realizando las funciones que hasta ahora ha desarrollado.

“Que quede bien claro que nosotros sí sabemos que ante la ley la licenciada Lorena no se puede reelegir, pero también sabemos que sí puede mantenerse como encargada de despacho, nosotros queremos que continúe ahí porque sabe nuestras necesidades y es una persona que está empapada de los derechos que tenemos las víctimas”, mencionaron.

Puntualizaron que en la convocatoria, de la que fue seleccionada la terna, se inscribió una persona que ha estado en contacto con las víctimas desde hace once años, pero no fue tomado en cuenta.

“Se trata de una imposición, por eso estamos aquí, no queremos que vengan y nos pongan a una persona que no conocemos, estamos en contra porque necesitamos que al frente de la Comisión esté una persona que trabaje junto a los Colectivos, no que recientemente haya sido incorporada a esta área de trabajo”, manifestaron.

Los manifestantes pertenecen a los Colectivos Corazones Ausentes, Colectivo en Búsqueda Belén González, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, Colectivo de Búsqueda Coatzacoalcos, Familiares Enlaces Xalapa, Familiares en Búsqueda María Herrara de Poza Rica, Red de Madres Veracruz y Colectivo Madres Luna de Córdoba.