Abogados apoyan manifestación de trabajadores del Poder Judicial, "lucha es justa"

Integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz aseguraron estar a favor de la suspensión de labores de parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al señalar que únicamente están defendiendo sus derechos

Valentín Olmos Alfonso, presidente de dicho Colegio, argumentó que los trabajadores están haciendo uso de su “lucha justa” por defender lo que les ha costado años, además de buscar que todas las áreas del Poder Judicial sean respetadas.

¿Qué opinan abogados sobre la reforma al Poder Judicial?

En entrevista, indicó que permitir que quienes están al frente de la impartición de justicia sean electos por voto popular, como lo establece la reforma al Poder Judicial, sería un “grave error”.

“Nosotros como Colegio nos manifestamos en el sentido de que no compartimos la idea de que la elección se por el voto popular, no nos queda claro cómo será la elección de quienes ocuparán el cargo, pues hasta este momento no se ha generado información clara”, dijo.

Refirió que existe incertidumbre sobre lo que sucederá con los más de mil 500 ministros, magistrados y jueces del país, quienes corren riesgo de ser removidos.

Al respecto, manifestó que uno de los riesgos mayores es que el Poder Judicial podría quedar acéfalo al aplicarse movimientos del personal.

Asimismo, aseveró que los abogados no fueron incluidos en los foros de consulta que se realizaron en el estado, pese a que son quienes tienen una opinión concreta de las acciones que se desarrollan en el ámbito de impartición de justicia.

“No se consideró una opinión más concreta, a los abogados no se nos ha invitado, sino sólo a gente que apoya el cambio y que evidentemente iban a decir que todo va a estar bien”, expresó.

Refirió que de aplicarse cambios o despidos las justicia quedaría endeble, “no tenemos la certeza de que quien esté al frente sea una persona con carrera judicial”.

Piden a la población unirse al reclamo de los trabajadores y mantenerse informada sobre las modificaciones que se busca hacer al Poder Judicial / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Estamos preocupados por el posible despido que se podría generar a nivel nacional, pero la preocupación mayor es que las personas que lleguen a estar al frente no tengan la capacidad y los conocimientos sobre la impartición de justicia”, comentó.

En defensa de este Poder, puntualizó que “jamás hemos visto actos de corrupción, los trabajadores tienen un buen salario, lo que genera seguridad y certeza, no se tiene queja alguna sobre este Poder”.

Finalmente, pidió a la población unirse al reclamo de los trabajadores y mantenerse informada sobre las modificaciones que se busca hacer al Poder Judicial.

