No es correcto exhibir a jueces federales: Colegio de Abogados de Veracruz

Rosario Gayot Lara, presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz AC, se pronunció en contra de la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de exhibir a jueces federales por otorgar la eliminación de la medida cautelar de prisión preventiva a presuntos delincuentes en Veracruz.

¿Por qué se oponen a la postura de Andrés Manuel López Obrador?

En este contexto, Gayot Lara sostiene que la postura del presidente no es apropiada y subraya la importancia de que se respete la autonomía del Poder Judicial Federal y la separación de poderes en el que se basa el sistema político.

Afirma que el Poder Judicial Federal actúa en conformidad con la ley y con base en el respeto a los derechos fundamentales. Las liberaciones que están ocurriendo, asegura, se realizan siguiendo el marco legal vigente y son el resultado de decisiones tomadas con riguroso apego a derecho.

La presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz considera que existe una invasión de poder al cuestionar las acciones del Poder Judicial Federal, el cual opera dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Insiste en que el Poder Judicial Federal sigue los procedimientos legales y valora la importancia de la independencia judicial en la toma de decisiones.

“No es correcto, el presidente debe respetar la autonomía del Poder Judicial Federal, desde luego el Poder Judicial Federal actúa apegado a derecho, estas liberaciones que están dando por supuesto que los funcionarios, magistrados y jueces, las están haciendo apegadas a derecho”, dijo.

Liberación de presuntos delincuentes

En relación a las liberaciones de presuntos delincuentes, Gayot Lara explica que el proceso penal implica múltiples etapas, comenzando con la investigación por parte de la Fiscalía. Es esencial que esta fase se lleve a cabo de manera rigurosa y correcta para evitar situaciones que puedan dar lugar a liberaciones en etapas posteriores. Asegura que los magistrados y jueces están deliberando con estricto respeto a la legalidad.

“En materia penal se inicia con una carpeta de investigación y corre a cargo de la Fiscalía integrar debidamente esa parte correctamente del procedimiento, para que cuando llegue con un juez no haya situaciones que permitan una liberación; esa parte es importante y no se dice, que si en un proceso no se cumple cada etapa como debe de ser, si hay piezas sueltas, dará lugar a que llegado el momento a una sentencia ocurra lo que está pasando, porque los magistrados y jueces están deliberando apegados a derecho”.

La presidenta también aborda la situación de la infraestructura del Poder Judicial de Veracruz en la sede de ciudad judicial, ubicado en la colonia Ortiz Rubio. Reconoce que el personal está haciendo lo posible para mantener un flujo de trabajo eficiente, pero señala deficiencias en la infraestructura. Un ejemplo es la limitada funcionalidad de los elevadores en la sede y las filtraciones de agua en algunas partes del edificio debido a las lluvias.