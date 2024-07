En México es complicado cumplir con el pago de impuestos: Colegio de Contadores

Veracruz, Ver.- El Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, ve viable la creación de la Agencia de Transformación Digital, propuesta por la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

El expresidente de la agrupación, Ramón Ortega Díaz, reconoce que en la actualidad es muy complicado en México, cumplir con las obligaciones tributarias y la creación de esta agencia permitirá aminorar los tiempos en cumplimiento tributario, una mejor situación regulatoria que ayudará al contribuyente a disminuir la carga tributaria y el uso de formatos electrónicos.

Contabilidad no se puede aprender solo con ver TikTok: Ramón Ortega

Sin embargo, esto no significa que los contribuyentes puedan prescindir de los contadores. El contador destacó el alto nivel de incumplimiento y las restricciones de sellos digitales como las principales sanciones actuales debido a que están eximiendo a especialistas en la materia.

“No se puede llevar una buena contabilidad solo con ver Tik Tok o tutoriales, pues obviamente tienen luego un incumplimiento y al día de hoy tengo muchas situaciones de restricciones de sellos por incumplimientos, más que visitas domiciliarias y auditorias”, alertó.

El colegiado recordó que la restricción de sellos, es cuando el contribuyente no puede facturar porque no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, “entonces la autoridad fiscal, cancela el poder de facturar y no puede obtener ingresos, no puedes pagar la nómina o la luz”.

Y aunque el contribuyente busca la manera de regularizarse, en la mayoría de las veces cae en una situación de deuda que le genera estrés financiero.

El entrevistado reconoció que están siendo testigos del alto nivel de estrés que prevalece en la actualidad en los empresarios, pues son varios los requerimientos y obligaciones que debe cumplir y absorber.

“Han llegado empresarios medicados, con estrés, se les ve en el semblante, ojerosos, pérdida de pelo, pero el estrés se está viendo reflejado y parte de ello, es que busquen a un buen asesor y el cuidado de la salud”, recomendó.

El expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz admitió que lo anterior también ha sido una de las principales causas por la que más del 50 por ciento, permanezca en la informalidad.