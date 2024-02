Síndica de Lerdo de Tejada podría estar incurriendo en delitos: Colegio Nacional de Abogados

Veracruz, Ver.- Ante la presunción de que la síndica del municipio de Lerdo de Tejada, María Esther Arróniz podría estar incurriendo en el delito de ejercicio indebido del servicio público, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas procederá legalmente en contra de la funcionaria municipal para investigar cómo se dio su supuesto nombramiento, advirtió su vicepresidente Tomás Mundo Arriasa.

En entrevista, explicó que se hará una denuncia penal contra la autoridad antes mencionada y se solicitará al Congreso del Estado la versión estenográfica, la Gaceta Legislativa y todo lo correspondiente para descartar que la síndica con funciones de alcalde en el municipio no esté incurriendo en algún delito.

Sin embargo, aclaró que hay muchas versiones de que al parecer no hubo ningún nombramiento, porque incluso pobladores de Lerdo de Tejada aseguran que todo se dio “en lo oscurito” pero solo con la denuncia y la investigación podrían comprobar cómo se dieron los hechos.

“No sabemos si hay protesta, la síndica no cumple con los requisitos legales para ser presidenta municipal, están violentando artículos de la Ley Orgánica, vamos a presentar una denuncia por ejercicio indebido del servicio público y vamos a pedir la versión estenográfica, la gaceta legislativa y todo para que nos digan que día, en qué sesión, la designaron jueza que debía cumplir con las funciones de alcalde”, expresó.

Reiteró que según los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, quien desempeñe un cargo para el que legalmente no cubre los requisitos está incurriendo en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El abogado de profesión, mencionó que la situación de la síndica afecta a la familia del joven Brando, asesinado a manos de policías municipales el pasado 19 de enero, porque demostraría que no hay autoridad en Lerdo porque la persona que seleccionó a los policías ni siquiera tenía esa facultad.

“Imagínense que una señora que no es autoridad, designe a un director de la Policía, no sabemos los policías quién los selecciona, quién nombra al director de la Policía, al tesorero, no sabemos quién manda en Lerdo y entonces Brando fue una especie de una gota que derramó el vaso, pero esa constante violación y atropellos de los policías se daban una tras otra y en eso impacta, porque no hay autoridad en Lerdo, no manda nadie”, expuso.

En el caso de los policías involucrados en el asesinato de Brando Arellano, detalló que ya hay dos detenidos y otros dos liberados, pero el Colegio de Abogados Penalistas investigará todas las líneas para dar con el que disparo contra el joven.

"Nuestras baterías se van a enfocar a buscar al policía X que supuestamente mató a Brando, vamos a investigar, sabemos que ya hay otro comandante pero volvemos a lo mismo: ¿Quién los selecciona? la capacitación que reciben", insistió.

Aclaró que los abogados han estado en constante comunicación con la familia de Brando para buscar la justicia por el asesinato de su hijo.