Inundados con agua de lluvia y aguas negras del canal la Zamorana en colonia Carranza [Video]

Boca del Río, Ver.- Aunque este martes el clima cedió y dio pausa a la lluvia, varias calles de la colonia Venustiano Carranza, en el municipio de Boca del Río, se mantienen inundadas y al estar cerca del canal de la Zamorana sus habitantes corren el riesgo de contraer enfermedades que van desde una fiebre hasta infecciones por el contacto con el agua sucia y dengue por la aparición del mosco transmisor.

Agua permanece estancada pese a labores de desfogue

Desde la calle 15 hasta la 22, que es la zona más baja de dicha colonia los vecinos se mantienen con el agua hasta las rodillas porque, aunque se implementó el Plan Tajín por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y que el gobierno municipal realiza acciones para el desfogue, el agua permanece estancada.

Los vecinos reconocen que hay mucha basura tapando las alcantarillas y que además el canal de la Zamorana se desbordó por la cantidad de agua que cayó por lo que temen que el agua se mantenga por unas horas más.

“Llevo 50 años viviendo en este lugar y en cada lluvia tenemos problemas, estamos en la zona más baja, aquí a unas calles está en canal de la Zamorana y con la cantidad de lluvia que cayó de tapo y se desbordó además que como vecinos hay que reconocer que no todos limpian, hay mucha basura, yo todas las mañanas me pongo a limpiar mi frente y junto la basura en una bolsa, pero hay gente que no y ahorita se andan quejando”, externó Hermelinda Cano Salazar.

La mujer de 70 años vive sola y por el momento se encuentra atrapada en su casa, pues no piensa salir a ningún lado en tanto el agua no baje su nivel.

El agua que se encuentra estancada es una combinación entre agua de lluvia, drenaje y agua del canal de la Zamorana.

“Con esta agua seguro que habrá casos de dengue, anda gente del ayuntamiento destapando, pero fue demasiada agua la que cayó, todo el Canal de la Zamorana se desbordó y el agua que sale de ahí es pura suciedad, apestosa”, comentó la señora Patricia Muñoz, otra de las vecinas.

Sobre el mediodía de este martes, personal de la dirección de Limpia Pública de Boca del Río recorrió la colonia para recolectar toda la basura ya que había varias bolsas de plásticos llenos de desechos nadando entre el agua sucia.

El canal de la Zamorana es un canal de aguas negras que recorre desde la colonia Carranza, el fraccionamiento las Vegas hasta el Floresta a la altura de la Zamorana.

El lugar genera constantes quejas por parte de los vecinos pues aseguran es un foco de infección y acumulación del mosco transmisor del dengue ante la falta de jornadas de fumigación de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud.