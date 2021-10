Colonos colocarán "pluma" para evitar paso de automóviles

Orizaba, Ver.- Vecinos de la Privada Tucán ubicada al Norte de la ciudad decidieron que van a colocar nuevamente una pluma para impedir el paso de vehículos en esa arteria y evitar los problemas que han tenido con automovilistas que manejan sin precaución, y que ya les han generado contratiempos.

Las familias del lugar señalan que esa calle es una privada que se ubica entre la Avenida de Los Censos y Francisco I. Madero de la Unidad CROM, para muchos habitantes es de utilidad porque acorta la distancia hacia Prolongación de Norte 10, pero quienes circulan en auto lo hacen sin ninguna precaución generándoles problemas pues algunos camiones jalan los cables de luz.

Leer más: Investigadores veracruzanos protestan por despidos

"Por años estuvo cerrado y se quitó para dar acceso. Al querer cerrar con piedras, las quitan, si se les dice a los conductores bajen velocidad se molestan y hasta groserías les dicen a algunas vecinas", mencionaron.

Local Viene otro bloqueo carretero en protesta contra la CFE; ve dónde

Recordaron que el miércoles pasado tuvieron un problema con un conductor, quien al impedirle el paso llamó a la policía, quienes pidieron a los vecinos que quitaran el bloqueo, sin saber que es una propiedad privada.

Ese día, sostuvieron una reunión y determinaron que colocarán nuevamente la pluma, y en caso de que el Ayuntamiento de oponga les darán a conocer de manera detallada sus motivos.

"Llegamos a acuerdos, se va a cerrar la calle con una pluma, se va a notificar al Ayuntamiento del cierre y en el caso en que ellos se opongan, entonces les vamos a exponer que tenemos necesidades y corremos algunos riesgos en esta calle".

Esa arteria está dentro de lo que sería un fraccionamiento, pero el fraccionador tuvo problemas con la justicia y no se terminaron de vender varias de las casas; por esa razón no acceden a los servicios básicos al 100%, a pesar de que pagan predial y agua.

De acuerdo con lo que mencionaron los vecinos, la calle está sin pavimentar y tienen que sacar la basura a la entrada de la Avenida Los Censos, el problema es que la calle al estar abandonada personas ajenas tiran ahí su basura.

Te puede interesar:

También les falta alumbrado público. Al haber casas desocupadas son pocos los vecinos y el recurso para comprar un transformador.

"Se supone que tiene cableado subterráneo, pero los cables van por arriba y están muy bajos y se los pasan a traer los camiones. Un camión lo mandaron al corralón, una vecina salió se le puso enfrente, se le quería echar encima, se puso grosero y llegó la policía".

Agregaron que también hay días que no reciben suministro de agua, a veces les surten con tandeo, pero en otras ocasiones pasan día y medio son recibir el servicio. "Para quienes tienen cisterna no hay problema, el problema es si no la tienes te quedas sin el líquido", mencionaron.

Las que habitan la Privada Tucán son 15 familias, algunas casas están en venta y otras las rentan.