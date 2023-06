Molesta a ambulantes del malecón instalación de mercadito de artesanías

Veracruz, Ver.- Vendedores ambulantes que fueron desalojados del Malecón de Veracruz se inconformaron por la colocación de un mercadito de artesanías en la zona.

Exigieron a las autoridades que les permita también trabajar en la zona y que no favorezca a otros grupos, supuestamente impulsados por la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

¿Qué dijeron los comerciantes ambulantes?

José Francisco, uno de los comerciantes, reprocha que los marginen por generar mala imagen a la zona, sin embargo, a la cámara empresarial le dan todas las facilidades para realizar eventos y venta.

Menciona que los últimos meses han sido duros y difíciles para el y todos los vendedores ambulantes que fueron desalojados del malecón, unos con una antigüedad de hasta 40 años.

Platica que en su caso ha tratado de ofrecer sus productos caminando en las áreas turísticas, pero hay otros comerciantes que no corren la suerte de gozar de una buena salud.

“Es una impotencia porque viene otro grupo ajeno, yo al menos tengo 23 años trabajando, hay otra gente que tiene más de 40 años, imagínense doña Sara que ya está grande, una compañera que no puede caminar y que no le den una opción y viene otro grupo, pues se siente uno impotente, sabemos que no podemos pelear con la autoridad, pero estamos en el dialogo”, comenta.

El entrevistado asegura que, por esta situación, representantes de su grupo buscaron negociar con el municipio de Veracruz, para que les permitan trabajar en la zona.

“La lucha es la misma de los comerciantes todo el tiempo, lo único que queremos es trabajar, tenemos el mismo derecho, siempre estamos abiertos al diálogo pacífico, que nos dejen trabajar aquí, aunque sea caminando, viene la Canaco y los ponen, nosotros tenemos el mismo derecho de trabajar”, lamenta.

José Francisco señala que son poco más de 170 comerciantes los que fueron retirados del malecón de Veracruz y ahora se ven afectados por las preferencias hacia otros grupos.

Sin embargo, es de agregar que después de algunas horas de diálogo con las autoridades municipales, finalmente llegaron a un acuerdo y se les permitió que trabajarán este fin de semana, pero de manera ambulante.