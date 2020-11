Comerciantes bloquean centro para que “los dejen trabajar”

Xalapa, Ver.-Comerciantes fijos y semifijos adheridos a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) bloquearon el centro de la ciudad para protestar luego de que personal del Ayuntamiento de Xalapa retiró cuatro brincolines del Paseo de Los Lagos.

El secretario general, Marcelino Amado Morales, recordó que el viernes pasado llegó gente del Ayuntamiento de Xalapa al área de Los Lagos a desinstalar cuatro brincolines pese a que tienen permiso para laborar ahí.

“Ahí con acuerdo del ayuntamiento, se habían reubicado los puestos de brincolines y stands pero este señor llegó y empezaron a desarmar sacando como tres o cuatro brincolines”, dijo.

Por ello señaló que están pidiendo al gobierno municipal que se respete los lugares puesto que si están allí es porque el Ayuntamiento se los autorizó dado que anteriormente estaban entre el puente del primero y segundo lago, pero fueron reubicados al área de estacionamiento.

“Estamos pidiendo la destitución del director de Administración Municipal, Uriel porque de alguna forma prepotente llegó a hacer ese operativo y la gente no está de acuerdo. Nosotros estamos instalados, pero no estamos trabajando, no estamos violentando nada”, refirió.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Añadió que llevan ocho meses sin trabajar por lo que también están solicitando que les abran los parques del Paseo Los Lagos y Los Berros donde se instalan alrededor de 200 vendedores.

“La gente ha vendido lo poco que tenía, ha pedido prestado, ha empeñado y ya no puede, su economía está muy desgastada”, remarcó.