Comerciantes de flores reportan bajas ventas, hay encarecimiento del producto

Veracruz, Ver.- Comerciantes de flores reportan bajas ventas pese a la apertura de los panteones para estas fechas de Día de Muertos.

Aunque el ayuntamiento permitió la instalación de los puestos en los alrededores de los cementerios los comerciantes indican que las ventas no están a como lo esperaban después de un año de restricciones a causa de la pandemia del Covid-19.

Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

Local En total desorden familiares visitan panteones; se niegan a usar cubrebocas: administrador

De acuerdo con Cristina Hernández Dolores comerciante en el panteón Jardín el precio de la flor de cempasúchil se elevó hasta 150 pesos por rollo, situación que impacta en todos los bolsillos.

“Las ventas están muy bajas porque la flor vino muy cara este año, el rollo en 120 y hasta 150 pesos, no podemos dar el rollito a 10 pesos le tuvimos que subir a 12 pesos, pero ya no vamos a tener ganancia porque nos falta pagar el permiso, pagamos comida, se paga todo, no nos da el negocio”, lamenta.

Menciona que el encarecimiento de la flor puede ser por la pandemia del Covid-19 ya que muchos campesinos prefirieron no sembrar ante la incertidumbre de las medidas que podrían tomarse en este año porque en el 2020 se quedó la producción.

Jacinto otro de los vendedores en el panteón municipal comenta que aunque si ha habido afluencia en los cementerios las ventas están muy por debajo de la expectativa y no sacaran lo de la inversión.

“Esperamos que caiga algo pero va muy despacio la venta también notamos que la pandemia afectó el precio de las flores, como hace un año hubo mucha producción pero no hubo venta, y ahora que hay ventas hay poca producción”, señala.

Los comerciantes estarán hasta este martes 2 de noviembre bajo el compromiso que por la noche retiraran sus puestos y dejaran limpia la zona que rodea a los panteones de la ciudad de Veracruz.