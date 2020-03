Comerciantes de la CROC exigen se respeten espacios de trabajo

XALAPA, Ver.- Integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) cierran la avenida Enríquez para manifestarse frente a Palacio Municipal y exigir a las autoridades municipales que respete los espacios que tienen los comerciantes desde hace varios años en distintos puntos de la ciudad.

Los manifestantes aseguran que alrededor de mil comerciantes han sido agredidos por personal del Ayuntamiento, quienes les han quitado su mercancía o "tirado sus puestos".

Local Piden ancianos permiso a los dioses en ceremonia del Litlan

Olga Morales, representante de los comerciantes, aseveró que personal del Ayuntamiento de Xalapa los ha agredido, por lo que exigen respeto.

Llegan y no hacen un apercibimiento, tumban los puestos y eso no es justo, no tienen humanidad, el más humilde de los compañeros merece respeto, les echan a perder su mercancía que les costó comprar

Indicó que los comerciantes han tenido problemas con el personal de la administración municipal en el mercado El Moral, así como en el tianguis ubicado junto al estadio Colón y en el paseo Los Lagos.