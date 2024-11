No quieren más sustos: locatarios de mercados del puerto piden revisar instalaciones eléctricas

Veracruz, Ver.- Con olor a quemado impregnado en las calles de Bravo y Cortes, los comerciantes de la zona de Mercados en la ciudad de Veracruz piden la revisión de las instalaciones eléctricas para evitar cualquier riesgo ante la llegada de vendedores temporales para la época decembrina.

Luego del incendio que se generó este lunes en un edificio comercial ubicado en las calles de Bravo y Cortés, en pleno corazón de la zona comercial de Veracruz, los vendedores revivieron la tragedia de aquel diciembre del 2002 cuando un negocio con venta de pirotecnia desató un fuerte incendio que dejó una veintena de víctimas mortales.

Y es que el olor a quemado todavía prevalece en la zona mientras que en el negocio siniestrado el personal realiza las labores de limpieza y reacomodo de los productos que ahí se ofrecían.

Indican locatarios que instalaciones eléctricas son muy viejas / Foto Raúl Solís / Diario de Xalapa

Los comerciantes manifestaron que una vez que el humo invadió las calles de la zona hubo temor de que el fuego se propagara, aunque afortunadamente solo consumió la parte superior del edificio el cual es rentado por la cadena comercial Tiendas Mas.

Según los vendedores, aún no se tiene identificada la causa del incendio; sin embargo, atribuyen el hecho a las instalaciones eléctricas, las cuales están muy viejas.

“Aquí las instalaciones eléctricas son muy viejas, hay mucha gente que llega a vender se conecta y no hace revisión, hay mucho cable suelto, considero que debe haber más vigilancia y revisión porque obviamente todos corremos peligro, esta calle de Bravo está llena de comerciantes (..) en mi caso yo tengo cinco años, no me toco el incendio del 31 de diciembre se hace 20 años pero no queremos que suceda otra tragedia, el lunes si nos asustamos”, expresó, José Gutiérrez Cantellano vendedor de la zona.

El temor para los comerciantes aumenta con la llegada de vendedores temporales que se instalan en la zona por la época decembrina, ya que las calles de Bravo, Cortes y Canal se convierten en un río de puestos con venta de productos alusivos a la navidad.

“Ahorita viene la temporada navideña, llegan más comerciantes con venta de luces y esos productos, creo que hay que tener mucho cuidado con las instalaciones, si tenemos prevención no pasa nada porque hay mucha gente que tiene muy descuidado y el riesgo lo corremos todos los que estamos aquí, porque se exceden y provocan calentamiento de los aparatos”, indicó Gabriel Melo, otro de los comerciantes.

Los vendedores comentan que los cables de energía eléctrica de la zona son muy antiguos y que no hay vigilancia de las autoridades.

Locatarios temen que por la temporada pueda haber otros incidentes / Foto Raúl Solís / Diario de Xalapa

"Mire yo en 30 años que llevó en esta zona nunca he visto que vengan la gente de Comisión a revisar, a cambiar cables, es un peligro, yo no se que paso el lunes, no se a consecuencia de que fue el incendio pero si es necesario que revisen todo lo eléctrico", añadió, Julio Temoxtle, otro de los vendedores.

Pirotecnia, otro peligro para mercados

La zona de mercados comprende las calles desde Juan Soto hasta Canal abarcando transversales importantes como Hidalgo, Guerrero y Bravo en donde hay cientos de comercios, muchos de ellos se encuentran sobre las banquetas.

En la zona de Bravo y Cortes, hay un promedio de 100 comercios sobre la banqueta que ofrecen desde frutas y verduras, aparatos electrónicos, ropa, productos para el hogar y otros más.

Comerciantes del mercado indican que autoridades no llegan a realizar revisiones preventivas / Foto Raúl Solís / Diario de Xalapa

Cabe recordar que en diciembre del 2002 se registró un fuerte incendio en la zona de mercados debido a la venta ilegal de pirotecnia el cual dejó una cifra de 28 muertos cuyos nombres quedaron grabados en una placa que se encuentra en la esquina de Juan Soto e Hidalgo.

Tras este desafortunado evento, previo a la temporada navideña autoridades municipales junto con fuerzas del orden realizan un operativo para evitar la venta ilegal de pirotecnia que ponga en riesgo la seguridad de los comerciantes de la zona de mercados.

Este lunes, se registró un incendio en una bodega de la Tienda Mas que se encuentra en la calle de Cortés y Bravo, el cual originó grandes cortinas de humo en toda la calle, lo que provocó el cierre vial de la zona en lo que el personal de Bomberos combatió el fuego.

