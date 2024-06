Comerciantes de Las Trancas enfrentan perdidas económicas por obras del puente en la zona

Habitantes de Las Trancas marcharán en protesta el lunes para exigir que se reabra la circulación en los dos sentidos en la calle principal de esta población.

¿Qué perdidas han tenido los comerciantes de Las Trancas?

Afirman que han perdido hasta 50 por ciento de sus ingresos desde que cerraron el acceso por la construcción del puente a desnivel en la zona.

Habitantes de Las Trancas marcharán en protesta el lunes para exigir que se reabra la circulación en los dos sentidos en la calle principal

Comerciantes aseguran que decayó el número de clientes que acude a ese lugar, principalmente el fin de semana, por la complicación vial que originó el cierre del acceso para regresar a Xalapa, por lo que para inconformarse realizarán una marcha el lunes para exigir que se retorne a la doble circulación en la calle principal de esa población, entre otras demandas.

Nohemí Platas Hernández y Praxedis Hernández Ayala, representantes de los colonos explicaron que esta parte de la comunidad de Las Trancas pertenece al municipio de Xalapa, sin embargo, como no les hacen caso para resolver el problema optarán por el cierre de la circulación de la avenida principal de la comunidad, para que sean escuchadas sus demandas.

Precisa que solicitan la restitución de la doble circulación en la comunidad, porque desde que dejaron solo el acceso de Xalapa a Las Trancas, cayó su clientela porque se complicó el acceso tanto para habitantes como para clientes para regresar a Xalapa. Ahora deben ir a dar vuelta hasta el trébol de la Central de Abastos.

Esa vuelta que deben hacer clientes que van a comprar o comer a Las Trancas, dicen, les implica media hora más con el tráfico intenso, cuando si reabren la doble circulación en el retorno por debajo del puente a desnivel serían cinco minutos, “pero no lo hacen porque no les afecta y no les importa lo que nos suceda”.



Resaltan que tiene varios meses que abrieron a la circulación en el puente a desnivel, pero no habilitaron el retorno a Xalapa “y eso complica el acceso y la llegada a los comercios”.

¿Cuándo bloquearán Las Trancas los habitantes?

Las representantes afirman que el panorama económico es desolador para los diversos comercios ubicados en la vía principal de la población Las Trancas.

Para la generalidad de los comercios disminuyó alrededor de 50 por ciento en los últimos meses.

También, exigirán solución al problema de falta de agua en colonias de la población y la devolución del salón social que ahora tiene la supervisión de Telebachillerato y que se refuerce la seguridad en el lugar.



Por todo eso es que harán esta marcha el lunes a las 16 horas y pretenden cerrar el acceso en la calle principal, pero en caso de no atenderlos podrían optar por cerrar la carretera a Veracruz, pero esperan no tener que recurrir a esa medida, dijeron.

Entre los comercios afectados están cafés, restaurantes, farmacias, pollerías, tiendas de venta de llantas, aparatos de seguridad, reparación de licuadoras, refrigeradores, ferretería, laboratorios, panificadoras y negocios de empeños, entre otros.