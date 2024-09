Comerciantes de Toluca y Tlaxcala reportan bajas ventas en Veracruz

Veracruz, Ver.- Comerciantes que acompañan el recorrido de San Judas Tadeo por Veracruz resintieron las altas temperaturas y ventas bajas durante su estancia por la zona conurbada.

Acostumbrados al clima fresco, los vendedores provenientes del Estado de México, Toluca y Tlaxcala fueron víctimas del intenso calor que se registró este lunes, de una inesperada lluvia que los puso a correr para protegerse del agua y del acoso del personal de Comercio que intentó retirarlos de la zona.

Te puede interesar: Así veneran la reliquia de San Judas Tadeo en la catedral de Veracruz [Video]

David Estrada, uno de los comerciantes, explicó que la Diócesis de la Iglesia de San Hipólito en el Estado de México invitó a un grupo de comerciantes para acompañar al santo apóstol en las visitas que haría en todo el país.

Local Precio de la mandarina podría elevarse tras la temporada de sequía

Dijo que han estado recorriendo varias iglesias donde habían pasado de todo, pero que en ningún lugar habían sentido tanto calor como en el puerto de Veracruz.

Mencionó que además, mientras se estaban instalando sobre la calle de Aquiles Serdán el personal de la dirección de Comercio del ayuntamiento de Veracruz, les pidió retirarse porque no contaban con los permisos.

“Llevamos tres días aquí en la zona de Veracruz y la verdad no hemos vendido bien, hace mucho calor y todavía nos quieren quitar, no estamos sacando ni para los pasajes, no estamos acostumbrados a este calor, estamos sude y sude”, externó.

Al final, los comerciantes lograron llegar a un acuerdo con el personal de Comercio y permanecieron en el lugar para ofrecer sus productos, aunque minutos más tarde tuvieron que correr para buscar protegerse de la lluvia que sorprendió a todos los asistentes.

Manifestaron que las ventas han estado bajas pero no pierden la esperanza de sacar el pasaje de regreso a sus hogares / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Los comerciantes llegaron al puerto de Veracruz desde el domingo 15 de septiembre y han acompañado al santo patrono en su recorrido por las distintas parroquias.

Manifestaron que las ventas han estado bajas pero no pierden la esperanza de sacar el pasaje de regreso a sus hogares.

Algunos continuarán la gira pero otros regresaran a sus casas porque mencionan que viajan con familia y necesitan descansar.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️