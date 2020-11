Comerciantes del Parque Juárez llaman a visitarlo y reactivar la economía

Xalapa, Ver.- Comerciantes del parque Juárez invitaron a la población a acudir a ese espacio y ayudarles a reactivar la economía al señalar que no son un foco de infección de Covid-19 puesto que cuentan con filtros de entrada y están siguiendo todas las medidas sanitarias recomendadas.

Asimismo, se deslindaron de las declaraciones de Yolanda Romero Rojas quien asegura ser la líder de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos del Parque al señalar que esto es falso.

“Nosotros agradecemos a las autoridades su apoyo y empatía al permitirnos regresar a nuestros espacios de trabajo y así poder reactivar nuestra economía y la de nuestras familias devastada debido a esta pandemia por la que atravesamos”, dijo una de las comerciantes.

Agregó que las autoridades les han entregado caretas, gel, termómetros digitales y asesoría para trabajar cumpliendo las medidas sanitarias.

“Somos ciudadanos responsables y sabemos y estamos de acuerdo en que tenemos obligaciones que cumplir como lo hemos hecho año tras año. Agradecemos a la ciudadanía su total apoyo al acatar las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, la sana distancia y así poder mantener este espacio abierto”, dijo.

Agregó que están cansados de las declaraciones de la señora Yolanda Romero dado que les causa un daño moral puesto que ellos solo se dedican a trabajar y les pidieron a los gobiernos que les permitan seguir haciéndolo.

La integrante del comité de vigilancia, Mónica Bello Santiago refirió que han estado cuidando que exista el filtro a las entradas al parque del lado de Úrsulo Galván y Enríquez para aplicarles gel, tomarles temperatura y que no sea en grupos mayores de tres personas para protegerse todos.

Parque Juárez en Nueva Normalidad

“La idea es que ingresen, pero no se queden a consumir, sino que se puedan llevar las cosas. La ciudadanía ha respondido, pero no todos están enterados de que el parque puede ofrecerles esto porque como en realidad están las murallas no se dan cuenta que hay un corredor porque es esto lo que el municipio autorizó, así como el cabildo, que sea un corredor”, añadió.

Llamó a la población a asistir al parque, confiar en que se están siguiendo las medidas sanitarias necesarias para brindarles la mejor atención.

“No les estamos brindando un ambiente sin los cuidados necesarios. Desde que se inició hay varios compañeros que lo pueden decir, no ha habido contagios entre nosotros, nadie que tenga un contagio, de nuestros clientes, los que han regresado, no ha habido contagios y puedo decir con el respaldo de todos que no existen, no somos un foco de contagio”, abundó.