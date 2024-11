Ventas bajan 80 por ciento en comercios de Veracruz por obras en calles del Centro Histórico

Veracruz, Ver.- Las obras en las calles del Centro Histórico de Veracruz han afectado severamente las ventas del sector comercial, señalan empresarios. Dicen que un claro ejemplo es la avenida Independencia, que tras cuatro meses de cierre para trabajos de remodelación, aún no ha sido finalizada.

Ventas bajaron 80 por ciento por obras en Centro Histórico

Desde el pasado mes de julio, las dificultades técnicas y las bajas ventas han sido la constante en los establecimientos de la calle Independencia. La mayoría de los comercios, principalmente los de alimentos, reportan pérdidas de hasta un 80%, desde que los vehículos dejaron de transitar por la avenida.

Si la crisis continúa, algunos negocios se verán en la drástica necesidad de cerrar sus puertas en un futuro. Tal es el caso del Gran Café Del Portal, que reporta ventas de solo el 20%, afectando a su plantilla laboral, la cual ha disminuido por voluntad propia, al abandonar sus centros de trabajo, debido a las pocas propinas que reciben.

José Carlos Velasco, capitán de meseros de este café tradicional reconoció que muchos de sus clientes, principalmente adultos mayores, se disponían a bajar de sus automóviles en la calle Independencia, frente a este lugar.

Actualmente la obra sigue sin concluirse, aunque se estima que para el próximo mes ya sea reinaugurada | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Sin embargo, desde que la vialidad se cerró al tránsito vehicular, se debía caminar desde otras calles, lo que en algunos clientes adultos mayores era casi imposible hacer, pues caminan más lento, o incluso utilizan apoyo para desplazarse.

“De hecho el dueño estuvo muy alterado por esta situación, ya que obligó a la alcaldesa a que apresuraran los trabajos de rehabilitación de la avenida, a marchas forzadas lo hicieron, desde un inicio comenzaron muy lentos, eso afectó mucho”.

La panadería La Especial, que se ubica a un costado de este café, también ha sufrido los estragos de estos trabajos. Luis David Díaz, trabajador de este local, dijo que...

Ha bajado alrededor de un 30% del 100% de venta que teníamos diario

El panadero detalló que gran parte de sus clientes, bajaban de sus autos, quienes, se estacionaban rápidamente en el frente para comprar pan, sin embargo, al encontrarse cerrada la vialidad, se limitaron al cliente peatonal.

“Ha bajado bastante la producción de pan, hay varios panes que no estamos produciendo, para evitar mermas y evitando atrasamiento de pan, estamos vendiendo menos pan del que deberíamos, es todo el pan de manteca, puerquitos, que se echa a perder muy rápido”, lamentó el trabajador.

El ruido por la maquinaria pesada y el polvo se volvieron “el pan nuestro de esa zona” | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Bajas ventas y polvo constante, resultado de las obras

Al respecto, el empresario restaurantero y hotelero, Daniel Martín Lois reconoció que desde que se iniciaron las obras, su restaurante El Estribo situado en bajos del hotel Diligencias, reporta ventas únicamente del 20%.

Incluso, ese restaurante-bar ubicado en la calle Independencia abría sus puertas todos los días desde las 8:00 horas, sin embargo, con los trabajos en la calle, implementó su apertura a partir de las 12:00 horas, ya que el ruido por la maquinaria pesada y el polvo se volvieron “el pan nuestro de esa zona”.

Explicó que el mobiliario, como mesas y sillas que permanecen las 24 horas del día en la parte de la terraza, en los últimos meses han permanecido con capas de polvo, mismas que tienen que ser limpiadas por los trabajadores, tarea interminable.

Para no afectar a su flotilla de empleados, el empresario debe rotarlos con otros negocios que tiene, además ha recortado gastos en insumos “quitamos los desayunos temporalmente y como nosotros tenemos música en la noche, en vez de tener tres o cuatro grupos, le bajamos a dos”.

A decir de Martin Lois, estas obras son esenciales para la modernización del Centro Histórico, sin embargo, la planeación y coordinación no ha permitido entregar en tiempo y forma: “La obra es algo que nos va a traer beneficio, es lo que hay que tener en cuenta, el centro de Veracruz necesitaba una rehabilitación integral, esto es un paso que se está dando. Creo que se ha tardado mucho la obra”.

Fue desde el pasado mes de julio que el Ayuntamiento de Veracruz cerró la avenida Independencia desde la calle Mario Molina hasta Sebastián Lerdo de Tejada por trabajos de remodelación, previstos para tres meses. Actualmente la obra sigue sin concluirse, aunque se estima que para el próximo mes ya sea reinaugurada.

“Sin una buena planeación, obviamente las afectaciones económicas, no solo de mi establecimiento, si no los portales siguen estando afectados porque la gente no puede llegar, pues han sido las pérdidas cuantiosas”.

Al indagar en Sanborns, Mariana Mora, una de sus trabajadoras platicó que, aunque las ventas en ese lugar se han mantenido, porque en esa esquina, hasta hace unas semanas sí había tránsito vehicular, el restaurante tuvo otros contratiempos.

Las obras en las calles del Centro Histórico de Veracruz han afectado severamente las ventas del sector comercial | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En ese lugar, al problema que se han enfrentado es que los repartidores de pedido por plataforma no encuentran donde estacionarse, debido a los escombros entre las calles de Independencia, por lo que muchos de ellos, terminan cancelando el pedido, afectando las ventas con envío.

Hasta hace unos días, la calle comenzó a tomar forma, de lo que será ahora una importante vía peatonal, que conectará con el Zócalo de Veracruz, por lo que los establecimientos de la periferia, tendrán que renovarse o morir, de continuar con sus bajas ventas.