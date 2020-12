Comisión de Búsqueda reportó 1,200 veracruzanos desaparecidos durante 2020

Xalapa, Ver.- Este año, hubo mil 200 registro de personas desaparecidas en el estado de Veracruz con un total de localizaciones de más de 880.

La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda Brenda Cerón Chagoya dijo que las ciudades del centro del estado son las que más reportan este tipo de casos seguido por la zona norte y sur, con una diferencia menor.

En ese tenor, negó que en la pandemia haya crecido el número de reportes de personas desaparecidas, aunque admitió que no tienen forma de compararlo con las ocurridas el año pasado.

“Nosotros seguimos trabajando de la misma manera, parece que no hubo algún margen de diferencia, pudo haber sido que nosotros en este periodo del año pasado no tuvimos una medición, no tuvimos un periodo con qué comparar porque si bien tenemos registro de datos históricos, tenemos un funcionamiento ya operativo a partir de mayo o junio del año pasado”, explicó.

En ese tenor, refirió que no se puede considerar que hay personas más vulnerables a ser víctima de desaparición, aunque esto se debe diferenciar de las ausencias voluntarias.

“Que de repente hay personas que deciden irse por su propia voluntad y aunque quizá no tengan la edad para hacerlo pues lo hacen y nosotros hacemos lo propio en cuanto la ley nos faculta, pero también tenemos el fenómeno de la desaparición que no estamos exentos ninguno de nosotros”, añadió.

Brenda Cerón Chagoya | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Asimismo, apuntó que el siguiente año, seguirán trabajando en los predios como La Gallera en Tihuatlán o La Guapota en Úrsulo Galván, así como en barrancas de la zona centro donde las acciones de búsqueda o identificación serán retomadas.