"Gobierno autoritario": senadores del PAN salen en defensa de Yunes Márquez

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y los senadores electos de la LXVI Legislatura dicen que el Gobierno de Veracruz ha emprendido una campaña en contra del senador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, al pretender fabricar delitos sin sustento.

¿Qué ha dicho el Comité Ejecutivo Nacional del PAN sobre el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez?

A través de un comunicado oficial, exigen cesar inmediatamente las represalias y persecuciones que califican como injustas.

También señalan que el respeto a la democracia y al Estado de Derecho son fundamentales para garantizar un sistema político justo y equitativo.

Asimismo, sostienen que "queda claro que el régimen pretende lograr el número de senadores que aprueben sus reformas totalitarias y regresivas fabricando delitos, persiguiendo a nuestros compañeros y realizando investigaciones carentes de sustento, en contra quienes pensamos diferente".

Incluso, agregan: "ante este gobierno autoritario y destructor de instituciones que se pretenden perpetuar en el poder, Acción Nacional le hará frente siempre defendiendo con convicción y decisión a México y a sus ciudadanos".

Además, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y los senadores electos insisten en que respaldan de manera unánime a Miguel Ángel Yunes Márquez y que demandan al Gobierno de Veracruz apegarse al Estado de Derecho y aplicar la ley sin intereses partidistas.

El documento, con fecha de hoy en la Ciudad de México, está firmado por senadores electos de la LXVI Legislatura y en él también expresan su rotundo rechazo a la que consideran una persecución política que enfrenta el senador electo por el estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Yunes Márquez deberá comparecer hoy a las 14 horas ante un juez de control por ser acusado de los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, de acuerdo con autoridades del Poder Judicial del Estado.

Sin embargo, se encuentra en el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, en Florida, Estados Unidos, supuestamente para darle seguimiento médico a un problema de su columna.

Además, hoy, a través de un comunicado, sostuvo que el Juez Óscar Luis Lozada Hernández se niega a proporcionarle los datos de la plataforma digital y el “ID” que se utilizará para la audiencia programada y en la que pretende participar a distancia.

Agregó tener plena disposición de participar en la audiencia, aunque , según él, aparentemente pretender evitar su comparecencia y declararlo sustraído de la acción de la justicia.

