Comisiones altas por pagar con tarjeta "consumen" a negocios de Xalapa

La comisión que en promedio cobran a negocios las instituciones financieras por tener una terminal ronda entre 2.5 y 3.5 por ciento del monto de compra, lo que complica a pequeños comercios como tiendas de abarrotes su uso. Aseguran que, pese a que se prohibió el cobro de comisiones por pago con tarjeta de débito o crédito en el país, de alguna u otra forma se traslada ese costo al consumidor final.

Luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobara una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor con la que prohíbe a los bancos el cobro de comisiones por pagar con tarjetas de débito y crédito, comercios de Xalapa se pronunciaron a favor de disminuyan los cobros por parte de las instituciones bancarias.

Carlos Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Xalapa (Canaco-Servytur), aseguró que, si bien es justo que no se cobre a los clientes una comisión por pagar con tarjeta de crédito o débito de parte de comercios y prestadores de servicios, también debería legislarse para que las instituciones bancarias del país “no apliquen tarifas tan ventajosas por los servicios financieros que prestan”.

Canaco Xalapa pide regular altos cobros de los bancos

Después de que por unanimidad, se aprobaron las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece sanciones para los establecimientos que cobren comisiones a quienes realicen pagos con tarjeta de crédito o débito, el presidente de la Canaco en Xalapa comentó que es lo justo, pero ahora debe evitarse que se cobre tanto a los bancos.

Expone que quienes cobraban esa comisión era por los altos costos por las comisiones que cobran los bancos. Y es que, aseguró que si bien es bueno tener una terminal de venta en los negocios, el problema es que los bancos “se han dedicado a saquear a los usuarios en el país”, tanto a empresarios como a consumidores, porque cobran comisiones altas. “Este país es un paraíso para ellos, cobran lo que quieren y el sistema financiero se han enriquecido en esta nación”.

Es un tema de justicia el que no se cobre por pagar con tarjeta en los negocios, pero los bancos deben dejar de cobrar tanto y es ahí donde se debe legislar también, dijo.

Remarca que para los emprendedores es sumamente difícil acceder a una terminal bancaria con las condiciones actuales y entonces por eso se traslada este servicio a opciones que no están en el sistema financiero establecido.

Es un tema de justicia el que no se cobre por pagar con tarjeta en los negocios, pero los bancos deben dejar de cobrar tanto | Foto ilustrativa: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Carlos Luna expone que los usuarios deben utilizar otros medios de pago como la transferencia interbancaria, los pagos por QR no están todavía popularizados y otros más que ofrecen las tecnologías.

Remarca que las condiciones que tienen actualmente las instituciones bancarias son ventajosas. “Quedó atrás y el olvido la banca de desarrolla que buscaba apoyar el crecimiento y ahora se dedican a enriquecerse”.

¿Qué opinan comerciantes sobre el uso de terminales para pagos con tarjeta?

Eloísa Martínez Páez, propietaria de una tienda de abarrotes de la ciudad, expone que para ser competitiva con los establecimientos grandes, en su tienda ofrecen precios más bajos y pago con tarjetas, sin embargo, reconoce que al ser un negocio pequeño el problema es que la comisión por el uso de terminal encarece los servicios.

Indica que de alguna forma hay que solventar como negocio el costo de una terminal bancaria. “Es decir, si mi producto cuesta 100 pesos pues lo doy en 105 para poder enfrentar el gasto. Al final del día eso se hace por la mayoría”.

Remarcan que para los emprendedores es sumamente difícil acceder a una terminal bancaria con las condiciones actuales | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explica que es un costo que está implícito. “Este tema de la prohibición a negocios de cobrar comisiones debió haber sido mejor analizado y debieron comenzar con bajar las tarifas que cobran los bancos”.

Resulta que el margen de utilidad de los comercios baja, mientras que el de los bancos siempre va al alza. “Recuerdo que hubo una propuesta para reducir el costo de las comisiones de los bancos, pero eso no avanzó, pero si aplican nuevas reglas para los comercios”.

Hay que entrarle

Mario Escandón Pérez, propietario de una tienda de abarrotes en la colonia Emiliano Zapata, de esta ciudad, comenta que tuvo que entrar a comprar una terminal bancaria, “porque de lo contrario se pierden ventas por no tener ese servicio”.

Dice que ya no es nuevo que la gente mejor se mete a las tiendas grandes, porque cobran con tarjeta. Y es que, reconoce que cada día menos gente paga en efectivo, “seguramente es por la inseguridad”.

Dice que en su caso paga 3 por ciento de comisión por cada venta que hace. “A nadie le gusta este tema, pero pierde uno más cuando no se tiene. Creo que deberían ser más duros con lo que cobran los bancos, pero pues ya sabe uno que con esos nadie se mete”.

Muchos señalan que de alguna forma hay que solventar como negocio el costo de una terminal bancaria | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

En la colonia Progreso, fue complicado hallar un negocio pequeño que cuenta con terminal bancaria. Casi todos son negocios familiares que no se pueden permitir ese cobro.

María Salgado Martínez, quien poco quería hablar sobre el tema, dice que su pequeño comercio familiar busca subsistir, claro que hay menos ventas porque la gente no tiene dinero, pero tras más de una década de dar servicio, “las familias nos conocen y vienen con nosotros por el servicio que se les ofrece, sin importar que no tengamos para cobrar con tarjetas. Eso no lo podemos pagar”, dijo.