Triunfo de Trump afectará la economía; tipo de cambio al alza y menos remesas para Veracruz

Incertidumbre financiera, tipo de cambio al alza y baja en la cifra de las remesas son algunos de los efectos negativos que se presentarán a corto y mediano plazo como consecuencia del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, advierten economistas y líderes sindicales veracruzanos. En entrevista, aseguran que la próxima renegociaciones del T-MEX será clave para lograr que no haya un impacto comercial negativo para el país.

¿Cómo afecta triunfo de Trump en economía de Veracruz y México?

Al respecto, la economista Katia Romero León advirtió que se avecinan meses de incertidumbre en el país y que habrá que observar varios elementos económicos que podrían tener variaciones. Un primer punto que se espera podría impactar a la economía nacional, dijo, es el tema del aumento de los aranceles a productos mexicanos.

“Ya lo hizo en su periodo anterior, cuando aumentó las tarifas arancelarias. Creo que se tendrá que pagar impuestos a sus productos o hacer mejores negociaciones políticas. Sin embargo, lo más seguro es que sí va a ocurrir lo de imponer aranceles lo que genera incertidumbre entre productores y empresarios”.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

La especialista añadió que se espera que haya cambios en la política arancelaria, pero no se sabe de qué tamaño y cómo serán y las principales industrias afectadas pueden ser la agrícola y automotriz.

Y es que, otro efecto en su mandato es que se podría frenar la inversión extranjera directa y la inversión doméstica ante la duda de nuevos escenarios, “pero habrá que esperar a conocer los cambios”.

Local Por alza en insumos, cierran 5 restaurantes en la zona de Veracruz y Boca del Río

Por otro lado, dice que habrá volatilidad del tipo de cambio. “Es probable que el peso disminuya su valor. Hay quienes pronostican que llegaría a 22 pesos por dólar para fin de año”.

Esta situación, advirtió, afectará a los consumidores pero a su vez podría beneficiar a los exportadores.

Otro punto a considerar según la economista es que puede darse un freno al comercio por la política proteccionista de Donald Trump ya que se esperan normas más estrictas o mayores requisitos sanitarios para los exportadores “y eso genera inseguridad comercial”.

Sobre las repercusiones que habrá en el flujo migratorio recordó que México depende de la entrada de remesas, que es importante para el consumo de miles de familias y eso podría ser otro asunto negativo. En este punto la entidad podría verse directamente afectada también.

Síguenos en Instagram y visualiza nuestro contenido de calidad

El último punto que estaría en incertidumbre es la revisión pendiente del T-MEC para el 2026. “Porque si no estamos preparados en temas como energía o agricultura, podría haber problemas en el tema comercial”, expuso.

Incertidumbre financiera, tipo de cambio al alza y baja en la cifra de las remesas son algunos de los efectos negativos del triunfo de Donald Trump | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

La negociación es la clave, según expertos

Para Edgar Sandoval Pérez, coordinador de la licenciatura y maestría en Economía y Finanzas del Colegio de Veracruz, sí habrá repercusiones por el triunfo de Donald Trump para México en materia económica.

Estima que se presentarán alteraciones macroeconómicas, sobre todo. “Sin embargo, México tiene ciertas ventajas en ese sentido, es un momento histórico para México porque Estados Unidos tiene una dependencia mayor con México. Por dos cuestiones, una es la guerra comercial que tiene con China, entonces si se pelea con México tendrán una repercusión directa sobre su economía. Por ejemplo, la economía de Texas depende 80% de la economía mexicana. Si ponen aranceles a los productos mexicanos, se encarecerán en Texas”.

Te puede interesar: Veracruz se ubica en la ruta migratoria más peligrosa en México; primer lugar en tráfico de personas

Agrega que habrá que ver qué sucede en los primeros meses de su gobierno con respecto a la economía mexicana, o con México en general.

Por lo pronto, señala que lo que afectó el resultado electoral fue el tipo de cambio, que es lo que reacciona más rápido, subió, pero luego se volvió a mantener el mismo nivel.

Local Veracruzanos no dejan de enviar dinero; en 6 meses se alcanzó récord de remesas

En la parte comercial sí puede haber algunas alteraciones en ese punto. Con la renegociación del T-MEC, sí hay varios puntos que muy probablemente se tengan que ajustar y ahí es donde habrá que ver la capacidad, en este caso, principalmente del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para llevarlo a buen puerto y no haya los aspectos negativos, se requiere de una negociación correcta, pues sí va a tener mucho impacto en la economía mexicana.

Precisa que entonces sí se debe tener mucho cuidado en el margen de negociación, porque si no, pues habría implicaciones, que si bien no serían catastróficas, pero sí negativas. “Si no se hace de manera correcta, sí puede ser negativo. Yo creo que, de hecho, puede haber una opción muy buena para el crecimiento”.

Indica que Donald Trump tiene muy marcada su forma de negociar y va a buscar todas las formas de imponer la supremacía y esa imposición de la supremacía va a implicar que vengan otras empresas aquí a la región de Norteamérica por el tema de la reubicación de empresas.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz



“Entonces para México yo lo veo más como una oportunidad si se logran acuerdos favorables, si se lleva por buen camino el tema de la negociación, se tendrá que tener mucha inteligencia política”.

Por último, agrega que se tendrá que cuidar mucho el tema de la migración porque va a ser moneda de cambio. “Trump va a buscar controlar el flujo de migrantes y lo usará para presionar en el tema de economía”.

Donald Trump es racista, señala CROC

Sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, Tomás Tejeda Martínez, dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) comenta que es preocupante porque ocasiona incertidumbre económica en el país.

¿Ya nos sigues en Google News Showcase? Es gratis

Señala que los comentarios que ha hecho Donald Trump, virtual presidente electo de Estados Unidos, sobre México han sido muy fuertes “y mi percepción es que ese señor es racista”.

Apunta que es necesario apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que el país salga adelante. “No me gustaron los comentarios del presidente Trump, pero para nada”.

Expuso que es un mal mensaje que ya amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos. “Eso podría ser un problema para México, Pero yo tengo fe en la habilidad y la capacidad de la presidenta de la República para enfrentar los retos que se avecina”.

Se espera podría impactar a la economía nacional, dijo, es el tema del aumento de los aranceles a productos mexicanos | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Remarca que lo cierto es que hay incertidumbre a nivel nacional, de todos los sectores, de todas las corrientes políticas, de campesinos, obreros, empresarios, de todos.

Hay que esperar para ver qué sucede en los próximos meses y esperar a que el gobierno federal tome buenas decisiones sobre las medidas comerciales que le imponga Estados Unidos, concluyó.