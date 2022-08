Jóvenes odontólogos abren consultorio y les roban; conoce el caso

Tres jóvenes odontólogos fueron víctimas de la inseguridad que truncó sus sueños, pero no sus ganas de salir adelante.

Fue el pasado jueves cuando fueron sustraídos instrumentos y materiales del consultorio en donde atendían, ahora piden a sus colegas no comprar materiales robados, así estén a muy buen precio.

Fueron alrededor de 60 mil pesos en materiales lo que fueron robados del consultorio, y hoy llaman a sus colegas a que si detectan el material que fue sustraído el pasado jueves se dé aviso a las autoridades.

El empezar un negocio propio es cansado y caro, por lo que Ana Santos, Mónica Rodríguez y José García, odontólogos recién egresados de la facultad unieron sus ahorros y sueños hace 4 meses, entre todos instalaron su consultorio dental, el cual está ubicado a un costado de Cbtis de Chicola, no obstante la tarde del jueves 28 de julio su vida cambió, su establecimiento había sido robado y todo su esfuerzo e inversión fue sustraído por personas desconocidas.

Ana Santos narra que llegó al consultorio acompañada de su esposo e hijo minutos antes de las 2:00 de la tarde, ya que tenía programada una cita dental, al entrar notaron algo raro, se percató que la puerta del consultorio estaba forzada, su esposo junto con el arrendador y un vecino subieron hasta el consultorio y vieron que habían entrado a robar.

"Le hablé a la persona encargada de la renta del consultorio y llegó de forma inmediata, él también subió y abrieron el lugar, vimos el sitio completamente destrozado, sacaron todos los cajones, las vitrinas estaban rotas y empecé a caer en cuenta que nos habían robado y conforme volteaba noté que faltaban más cosas".

La declarante señala que a simple vista notó la ausencia de un una máquina especial que estaba guardada en su caja, en una vitrina había otras con instrumental y más material, algunos de ellos con los nombres de los odontólogos; faltaba material de piezas, así como resina y otros insumos que cada médico dental compraba para brindar la atención a sus pacientes.

Ana tomó su celular y nerviosa le marcó a su colega Mónica, quien llegó en compañía de sus padres, y al estar ambas en el consultorio determinaron llamar a las autoridades y fueron los padres de la joven dentista quienes marcaron al 911 y dieron aviso a la policía que minutos después llegó al lugar, recabó información, tomó fotos y empezaron a indagar con los vecinos.

Mónica Rodríguez recuerda que ese día por la mañana iba a atender a una paciente de su hermana, pero por situaciones personales la reagendó por la tarde, "yo creo que si me hubiera tocado ver esa escena si me pongo más mal de lo que estaba, porque iba a llegar yo sola. Cuando Ana me dijo que robaron me puse muy nerviosa, no tocamos nada, solo tomamos las fotos y pues también le llamamos a nuestro compañero José quien desde Córdoba llegó al consultorio".

Las doctoras afirman que ese día fueron sustraídos 60 mil pesos de materiales e instrumentos, además de 5 mil pesos que estaban en un cajón. Con eso iban a pagar la renta.

Las entrevistadas señalaron que los oficiales les dijeron que debían de interponer la denuncia, pero su primera visita a la Fiscalía no fue como lo esperaban, ya que con nervios y el miedo arribaron al punto, pero el trato que les dieron no fue el idóneo.

"Salió alguien que no se identificó conmigo y nos dijo que no podía tomarnos la denuncia puesto que debíamos de llevar papeles, las copias del registro ante el SAT y la copia de factura de los materiales que se llevaron, cuando la mayoría de ellos los tenemos desde que éramos estudiantes, pues los comprábamos poco a poco y también pidieron fotos del material que comprobara fuera nuestro. Me di la vuelta y le comenté a mis compañeros José y Mónica lo que me dijeron y como locos buscamos fotos", narró Ana Santos.

Los tres médicos realizaron una lista de lo que les robaron y buscaron las fotos de algunos instrumentos que compraban con la intensión de inventariar y esas mismas imágenes fueron subidas a la red social Twitter de Mónica Rodríguez, con la intensión de llamar a sus colegas a no comprar los instrumentos que les habían robado, si los veían a la venta a buen precio, mejor les avisaran.

"Queríamos que los dentistas no compraran las cosas y que quedara bajo antecedente que las cosas se las habían llevado, pues lo que se llevaron no se puede vender a nadie más que no sea odontólogo, y fue así que el twett se hizo viral".

Actualmente, la denuncia está puesta bajo el número de carpeta 911/2022 y apoyados por el delegado de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel Antonio Sánchez, quien les dio el acompañamiento y orientación, ya que el trato dado por las autoridades en la Fiscalia al contrario de ayudar, los confundieron más.

En ellos quedó el miedo de seguir con su propio negocio, "ese día estábamos desmoralizados y consideramos pausar, estamos aún asustados y vulnerables y quizá haya personas buenas que nos quieran ayudar, pero platicamos y no nos vamos a dejar vencer, vamos a poner más medidas de seguridad para seguir en el lugar, ha habido apoyo de amigos, familia y colegas quienes nos dicen que podemos contar con ellos a pesar de que no nos conocen, ya que algunos son de otros lados de la República".

Reciben ayuda de sus colegas

El presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de las Altas Montañas, Miguel López Solís, señala que el servicio que ellos brindan como médicos es para toda la ciudadanía y no saben si es gente buena o mala, puesto que a estos jóvenes víctimas de robo les "dejaron" cierto material más caro de lo que se llevaron.

"Estamos preocupados, pues abrimos la puerta a todos sin saber su interés, hay situaciones peculiares, les ofrezco a los doctores el brindarles el apoyo necesario y con el próximo evento que tendremos del material dado para regalo se pedirá pueda darse un poco más para ellos y vuelvan a empezar", dijo el doctor López Solis.

Hizo el llamado a que si sus colegas detectan los materiales robados, mismos que tienen nombres de los doctores, se dé aviso a ellos como Colegio y a las autoridades, ya que ese material sólo puede ser vendido al gremio.

Por su parte, el catedrático de la Facultad de Odontología de Río Blanco, Adolfo Olivares, recalca que no es la primera vez que se da un robo a este gremio, puesto que entre ellos están comunicados y lamenta lo ocurrido también por el hecho de que los jóvenes tienen menos de 6 meses con su consultorio.

"Ha sucedido los robos a nosotros, no es seguido, pero ha pasado y si esperamos que las autoridades hagan lo propio y en este caso que pongan más atención a las doctoras, pues es importante porque es su modo de vida y sustento propio y familiar", expresó.

Mientras tanto alzan la voz y esperan que por medio de esta nota más personas sepan de la lamentable situación por la que atraviesan algunos profesionistas al intentar empezar una vida independiente y ven en su camino problemas como la inseguridad y el burocratismo en las depedencias de gobierno, por ello buscan que la sociedad sea un medio para ayudarles a seguir adelante.

