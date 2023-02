¿Salió de cacería el SAT? Exhortan a pagarle solo lo justo en impuestos

Los pagadores de impuestos deberán buscar asesoría profesional para pagar solo lo justo ahora que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantendrá una vigilancia más férrea sobre los contribuyentes cautivos, exhorta José Antonio Ruiz Hermoso de la Asociación civil Master Fiscal del estado de Veracruz.

Dijo que se debe pagar en la justa medida, no más. “Eso dependerá de qué tan preparados están los contribuyentes y de la asesoría que tengan de un profesional en la materia, porque nuestro compromiso es hacer que paguen en la justa medida, para eso estamos los institutos de capacitación para asesorar al pagados de impuestos”.

Explica que este año hay un montón de reglas que son una serie parches a la ley y un montón de más obligaciones para los contribuyentes, “entonces, significa que no hubo reformas fiscales como tal, pero si se hará una mayor fiscalización del SAT a toda costa porque debe recaudar más”.

¿Por qué es necesaria la asesoría fiscal para contribuyentes?

Así como este el resto de los giros tendrán una mayor fiscalización a pesar de que no hay reformas van a estar más vigilante para efecto de cumplan con sus obligaciones fiscales, “para hacerles manita de cochino, como se dice coloquialmente”

Dijo que se intenta llevarlos a cumplir más allá, para ello, están los que se dedican a esto, los contadores para asesorarlos y evitar que los lleven a donde no debe de ser.

Los contadores son especialistas que pueden ayudar a los contribuyentes para apoyarlos a protegerse, ahí es donde digo que los que nos dedicamos a estos tenemos la responsabilidad de poderlos asesorar en estos temas“, dijo.

Hay que hacerle ver a la autoridad, al SAT, que se debe defender los derechos de los pagadores de impuestos, “es posible evitar que se les exija de más con estos parches en las leyes fiscales”.

Ruiz Hermoso comenta que en alguna ocasión escuchó la frase de que la autoridad “salió de cacería en el zoológico”, de decir que se exige a los mismos de siempre, a los contribuyentes cautivos, pero no hace más por atraer a sus filas a los informales. “Les tira a los mismos, mientras que a los que no están dados de alta no los mete al huacal para recaudar mucho más”.

La autoridad no hace más que presionar a los cautivos, cuando la autoridad debe ir más allá y ampliar el número de contribuyentes para que no haya tanta informalidad.

Derivado de la presión que ejerce la autoridad sobre los cautivos muchos ya están hartos y dicen que ya no aguantan más, “parece que en la informalidad te va mejor porque no pagan IMSS, ni ISR, eso es grave porque no entienden que están cansando a muchos”.

Indica que es una obligación pagar impuestos, pero hay formas y eso lo tiene que atender el SAT. Por último, llamó a los contribuyentes a ser cuidadosos y a asesorarse bien con los especialistas, “porque aguas con esto de las nuevas reglas que está sacando la autoridad”.