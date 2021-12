Como el indito Juan Diego, Rafael va ante la Virgen de Guadalupe a cumplir su manda

Veracruz, Ver.- Vestido como el indito Juan Diego, Rafael Pacheco Mejía de 42 años se presentó ante la Virgen de Guadalupe para cumplir con su promesa ya que hace tres meses le devolvió la salud a su esposa y a él le dio una oportunidad para cambiar el rumbo de su vida.

Cuenta que desde niño tuvo problemas ante la ausencia de sus padres y su situación se complicó en la adolescencia cuando en busca de consuelo empezó con el vicio del alcohol y posteriormente las drogas.

“Problemas familiares me orillaron a involucrarme en el alcohol, le pegue a las drogas desde los 16 empecé, un tiempo dejé el vicio ocho años, pero de nuevo los problemas me hicieron su presa y volví al vicio hasta ahora”, explica.

A pesar de esos vicios, a los 21 años logró formar una familia que lo hizo dejar el alcohol por ocho años, pero de nuevo los problemas lo llevaron al consumo de sustancias tóxicas.

Sin embargo hace tres meses la vida de su esposa estuvo en riesgo y ante tal situación se encomendó a la morenita del Tepeyac para prometerle que dejaría esa vida descarriada para convertirse en un buen esposo y padre.

“Mi esposa estuvo entre la vida y la muerte, tuve miedo perderla porque ella y mi hijo de 18 años jamás me dejaron solo a pesar de mi vida descarriada, le pedí a Dios y la virgencita que me la sanaran, les prometí que cambiaría que ya dejaría el vicio y escucharon mis ruegos, ahora estamos en la catedral todos porque les voy a pedir perdón por todo el daño que hice, ya me confese y ahora quiero ser mejor persona, llevo tres meses sin probar alcohol y no se me antoja, tengo un trabajo y me esfuerzo por salir adelante”, explica.

El creyente de la virgencita de Guadalupe afirma que ha sentido su presencia cuando a pesar de que le ofrecen una copa, la rechaza inmediatamente porque su fe está por encima.

Rafael se vestirá como el indito Juan Diego durante este y los próximos dos años como manda a la Virgen.