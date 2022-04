Senador afirma que la inseguridad está fuera de control; gobierno de AMLO mira para otro lado

Veracruz, Ver.- Tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en el estado de Nuevo León que pudiera ser el de Debanhi "N" y el feminicidio de una joven en Xalapa, el senador por el estado de Sonora, Damián Zepeda Vidales afirma que la inseguridad está fuera de control con 115 mil homicidios dolosos en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa junto con su homóloga Indira Rosales San Román, considera insostenible que el gobierno de Morena continúe con el discurso de que en materia de seguridad se va por el buen camino, cuando los resultados son otros.

El congresista alerta que la propuesta de militarización del presidente de la república podría desatar más violencia ya que refiere que en tres años se contabilizan más de 115 mil homicidios dolosos, cifra que no se compara al último sexenio panista que resultó en 120 mil.

“El tema de la seguridad es un problema nacional, está fuera de control la seguridad pública del país, no lo digo solo como senador sino como mexicano porque es insostenible querer afirmar que estamos por buen camino en seguridad si todos los días se reportan homicidios, feminicidios (..) desgraciadamente el gobierno de Morena está volteando para otro lado y eso no es válido porque los ciudadanos están abandonados y no hay quien los defienda, el gobierno debe dar paz”, expresa.

Menciona que Acción Nacional ha exigido un cambio en la estrategia de seguridad pública ya que repercute negativamente en estados, como en este Veracruz donde continúan los feminicidios.

Previo a reunirse con empresarios el senador panista comenta que aunque se logró echar atrás la Reforma Eléctrica aún quedan dos temas por defender que son la Reforma Electoral y la Reforma Militar.

Asegura que con la Reforma Electoral, el actual gobierno busca invadir y quitar autonomía al INE y con la Reforma Militar el objetivo es militarizar a todo el país, situación que según él, traerá más violencia.

Alerta que la propuesta de militarización del presidente de la república podría desatar más violencia / Foto ilustrativa: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Finalmente, referente al proceso de revocación de mandato que se celebró hace unos días, reconoció que este ejercicio es una gran oportunidad para poder quitar a los malos gobernantes a tiempo por lo que reconoció que él sí participó en la elección.