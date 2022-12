¿Cómo fue la comparecencia de Zenyazen Escobar García?

Xalapa, Ver.- Hace cuatro años comenzó el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en una administración denominada la Cuarta Transformación, como la nombró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque hubo escépticos, la verdad es que durante este tiempo se han visto el trabajo y los resultados, en especial en el sector educativo, y este viernes el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, lo demostró en una comparecencia donde lo que abundaron fueron noticias positivas para el sector que encabeza.

Lo más relevante y revelador es que el trabajo honesto y transparente ha permitido el ahorro de recursos que se han dirigido hacia donde otras administraciones no los hicieron llegar, por eso hoy se cuenta con un récord en obras con mil 140 millones 309 mil 676 pesos y el incentivo a los deportistas de alto rendimiento por cinco millones 184 mil pesos.

Cuando el secretario acudió a la inauguración de un edificio de la Universidad Politécnica de Huatusco, algunas personas se sorprendieron al ver las lágrimas que inevitablemente le brotaron al ver cómo por fin se hizo justicia a las y los jóvenes que buscan la oportunidad estudiar y formarse para contribuir al desarrollo del estado.

Un acierto que tal vez la sociedad no valore del todo es el programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante” que en estos años de gobierno ha dado certeza a cientos de planteles que carecían de un documento de propiedad y la oportunidad de tener acceso a beneficios para la mejora y equipamiento de sus instalaciones.

Estos cuatro años también han traído la revaloración del trabajo que hacen las y los docentes veracruzanos, quienes durante la pandemia no dejaron de laborar y se adaptaron a las necesidades que la suspensión de clases presenciales trajo consigo; pero no estuvieron solos, el secretario sabía que contaría con el magisterio, pues la entrega, vocación y compromiso de las y los maestros no es hacia las autoridades, sino con sus estudiantes.

Como debe ser, la Secretaría de Educación de Veracruz no los dejó solos, actuó de inmediato con estrategias que les permitieron continuar con el proceso de enseñanza y ahora que se retornó de forma segura a las aulas Escobar García los ha motivado a dar lo mejor de sí.

Para las y los profesores ha sido importante ver que en retribución cuentan con un titular que se preocupa por sus derechos laborales y que, junto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hacen las gestiones pertinentes. Por ello, ante la Comisión Legislativa de Educación y Cultura, que preside la diputada Lourdes Juárez Lara, Escobar García refrendó el compromiso de que este 15 de diciembre recibirán el pago retroactivo correspondiente al incremento del Bono del Bienestar (1, 2 y 3 por ciento). Está asegurado, afirmo.

Recalcan que con trabajo honesto y transparente se ha permitido el ahorro de recursos durante la actual administración

¿Cuántas basificaciones se reactivaron en la actual administración?

Recategorizaciones y basificaciones que durante años estuvieron paradas, en esta administración se reactivaron y 25 mil 664 aspirantes hicieron el trámite correspondiente para procesos de admisión y promociones docentes.

El sistema educativo veracruzano va bien, avanzando, la frase ha cambiado, antes se decía que “por fin les hizo justicia la Revolución”, lo cierto es que ahora la justicia la hizo la Cuarta Transformación.