Indira Rosales presenta iniciativa para que sea castigado el subejercicio de recursos públicos

Veracruz, Ver.- La senadora panista veracruzana Indira Rosales San Román propone se castigue el subejercicio de recursos públicos en cualquiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

La iniciativa de ley que presentó en el Senado la fundamentó para que funcionarios que omitan utilizar los recursos públicos para lo que fueron destinados, sean sujetos a la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar cargos.

¿Qué es el subejercicio?

La senadora manifestó que se habla de subejercicio cuando los servidores públicos responsables del dinero de los ciudadanos, no utilizan la totalidad de los recursos asignados para lo que realmente son.

La Senadora dijo que un ejemplo de ello es que en materia de salud el Gobierno Federal dejó de gastar aproximadamente 116 mil millones de pesos.

“Las autoridades de salud han decidido no utilizar ese dinero, como si nuestro sistema de salud funcionara de maravilla; con ese dinero alcanza para la compra de 466 mil tratamientos para niños con cáncer, o para construir aproximadamente 100 hospitales de primer nivel”, sostuvo.

Manifestó que de acuerdo a los datos del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, se reportó en Veracruz un subejercicio de cuatro mil millones de pesos que no fueron utilizados durante ese año. Ese dinero simplemente no se gastó, y lo peor, no sabemos donde quedó"

Como ejemplos citó que el DIF en Veracruz no ejerció 730 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas no usó 1,443 millones de pesos.

Espacios Educativos dejó de usar 498 millones, "cuando muchísimas escuelas no tienen ni baños. Con ese dinero pudimos haber construido más de 200 escuelas, lo que significaría una escuela por cada municipio en Veracruz”, mencionó.

Además, en materia de Salud no se ejercieron 230 millones; y Desarrollo Social no ejerció 179 millones.

Subejercicio de recursos ha sido una constante de este gobierno: Indira Rosales

Indira Rosales aseguró que el subejercicio de recursos ha sido una constante de este gobierno, "que con el falso argumento del ahorro, están dejando de utilizar dinero para las verdaderas necesidades para los mexicanos".

“Tantas cosas en favor de los veracruzanos pudieron hacerse con todo ese dinero, pero es triste que, sin razón, el gobierno de la cuarta transformación decida no cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y prefieran llevarse el dinero a sus bolsillos o devolverlo a la Secretaría de Hacienda para que se usen para financiar campañas”, señaló.

Rosales manifestó que en el senado de la República darán la batalla legal para regresar a los veracruzanos el dinero que le corresponde.