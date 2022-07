¡No te quedes fuera! Celebra tus XV años con Diario de Xalapa; convocatoria

Diario de Xalapa celebra tus XV años, sólo tienes que mandar una carta exponiendo los motivos por los cuales no tuviste o no tendrás esta celebración. Este evento está dirigido a todas las jóvenes de Xalapa y su zona conurbada que cumplen o cumplieron XV años en el presente año y no tuvieron su fiesta por algún motivo ajeno a sus familias.

El Vocero de la Provincia busca cumplir el sueño de jovencitas que por alguna situación no pudieron tener esta fiesta. Diario de Xalapa junto con un grupo de patrocinadores hacen realidad ese sueño y darán los vestidos, zapatillas, maquillaje, coreografía y toda la fiesta completa para que puedan disfrutar de ese bello momento así como también la celebración religiosa. A continuación te dejamos la convocatoria para que puedas leer las bases y postularte o postular a alguien para que reciba el beneficio de tener su fiesta de XV años.

¿Cómo puede participar Celebra tus XV años con Diario de Xalapa 2022?

Convocatoria: Diario de Xalapa convoca a la comunidad femenina juvenil de la capital veracruzana y zona conurbada, próxima a cumplir XV años de vida, a participar en la tercera emisión del concurso Diario de Xalapa Celebra tus XV años bajo las siguientes

Bases:

1.- Podrán participar todas las jóvenes interesadas, próximas a cumplir sus XV años de vida entre el periodo comprendido del 1 de octubre del 2021 al 31 de mayo de 2022, previa comprobación mediante copia del acta de nacimiento certificada, expedida por la instancia oficial correspondiente y nacidas en el estado de Veracruz.

Doble Vía La Antigua, un rinconcito lleno de historia para turistear un fin de semana

2.- La temática de participación es redactar una carta de no más de una hoja, a computadora o a mano, explicando sus motivos de porqué anhela cumplir su sueño de tener su fiesta de XV años. La carta será sometida a consideración del Comité Organizador.

3.- El tema es libre, sólo debe hacerse énfasis en que es de escasos recursos económicos —a comprobación del Comité Organizador.

4.- El registro queda abierto a partir del 13 de junio de 2022, cerrándose la recepción de cartas a participar el día 1 de agosto de 2022, a las 12:00 horas.

5.- La entrega de las cartas participantes será en las oficinas centrales de Diario de Xalapa, ubicadas en la avenida Manuel Ávila Camacho No. 3, Zona Centro, Xalapa de Enríquez, Veracruz, adjuntando el documento de identificación oficial (Acta de Nacimiento) certificada.

¿Cómo será la selección de cartas?

6.- El Comité Organizador designará un jurado integrado por personalidades de solvencia moral y social. Este jurado leerá cartas participantes para su respectivo análisis. El nombre del jurado se dará a conocer en el momento de la premiación y su fallo será inapelable

Vuelve a leer: Sitios bonitos de Xalapa y alrededores para llevar a pasear a tu lomito: MAPA

7.- El Comité Organizador del evento Diario de Xalapa Celebra tus XV años informará a las participantes de la decisión del Jurado Calificador el día 15 de agosto del 2022 a través de la edición impresa de Diario de Xalapa y en la página web www.diariodexalapa.com.mx siendo la presentación de las mismas el día viernes 19 del mismo mes.

¿Qué premios habrá en Celebra tu XV años con Diario de Xalapa?

8.- Diario de Xalapa, Corporativo Suheil Cabrera y Carlos Abreu (Eventos Garibaldi) ofrecen y darán paquete de XV años a las ganadoras, que consiste en: Vestido con valor de $8,000.00 trazado por la diseñadora de modas Suheil Cabrera, ramo, tocado y cojín, calzado, preparación de vals y coreógrafo, arreglo personalizado (maquillaje y peinado). Sesión fotográfica con ampliación 16x20, misa de Acción de Gracias, cena de 3 tiempos ofrecida por Eventos Garibaldi, música con el Grupo Barullo, la fiesta y baile se celebraran en el Salón Presidentes del Hotel Xalapa a las 8 de la noche el día 25 de Noviembre de 2022, además 10 pases por quinceañera para igual número de invitados a la cena baile y reseña social en el impreso Diario de Xalapa.

Datos generales

Doble Vía ¿Reconoces los tipos de nubes que existen? Se vieron estas en Xalapa

9.- El Comité Organizador de Diario de Xalapa celebra tus XV años sólo se hará responsable de lo establecido en esta convocatoria y el fallo del jurado será inapelable.

10.- No podrán participar hijas de trabajadores de Diario de Xalapa, ni familiares con algún grado de parentesco por consanguinidad, o inclusive por afinidad.

11.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

12.- Para mayores informes dirigirse a: Oficinas de Diario de Xalapa, Av. Manuel Ávila Camacho No. 3, Col. Centro. CP. 91000. Tel. 228 8 18 30 00 Ext. 113 y 134, directos 228 8 41 64 70 y 228 8 41 6