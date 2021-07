Como rector trabajaré sin revanchismos y en equipo: Ruiz

“Yo no me juego la vida profesional en esta aspiración, me juego la oportunidad de venirle a servir a mi estado”, aseguró José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral quien aspira a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) y asegura tener toda la capacidad de dirigir durante los próximos cuatro años los destinos de la máxima casa de estudios en Veracruz.

En entrevista, el funcionario electoral y hasta ahora único aspirante externo a la UV habló sobre su proyecto de expansión en la UV así como las estrategias de crecimiento de la matrícula e incremento de los recursos económicos mediante la vinculación, aportaciones de egresados e incluso un programa de “redondeo” a favor de la universidad.

El egresado de la UV se dijo sorprendido del ambiente álgido que hay en el proceso de sucesión rectoral sin embargo, asegura no estar preocupado por los ánimos exacerbados que ha encontrado y que está avocado a su proyecto.

Sobre las y los aspirantes que hasta el momento han levantado la mano para la rectoría, Ruíz Saldaña expuso que aunque merecen todo su respeto, ninguno tiene la posibilidad de aportar el bagaje y expertos en el servicio público él tiene. “Para mí sería un honor que la junta de gobierno pudiera valorar precisamente este servicio profesional, de servicio de alta dirección que podría yo poner al servicio de la universidad”.

El consejero del INE quien en 2015 fue acusado por hostigamiento sexual y laboral por parte de una extrabajadora del órgano electoral habló sobre el caso y precisó que sólo existió la denuncia, que nunca se demostró nada y que esos expedientes “se murieron por sí mismos”.

"Estoy calado en el servicio público"

El xalapeño José Roberto Ruiz Saldaña asegura que pondrá todos sus conocimientos y relaciones públicas a favor de la Universidad Veracruzana en caso de ser elegido por la Junta de Gobierno de la UV.

Indicó que tras varios años de experiencia en el Instituto Nacional Electoral ha podido desarrollar una cultura organizacional que implica planear mucho lo que se va hacer, darle un seguimiento puntual a la ejecución de los proyecto y luego evaluar los resultados. Esta misma cultura, dijo, puede ser adaptada a la UV. “Yo podría aportar y adaptar esa cultura organizacional que traigo. Es una cultura muy rica, en el INE trabajamos mucho en equipo si no las elecciones no saldrían”.

Reconoció que su trabajo en el medio político y electoral del país le ha valido de relaciones y contactos que podría al servicio de la UV. Precisó que a través de su relación con diputadas y diputados buscaría que se etiquete a la institución en fondos y proyectos que pudieran atraer más recursos de lo etiquetado para presupuesto.

“¿A quién no le conviene que la UV haga convenios con instituciones nacionales incluso con secretarías? Yo también dentro de estos años en el INE he conocido a muchos legisladores y legisladoras y creo que puede buscar que den a la UV recurso etiquetado para proyectos. No pueden hacer crecer el presupuesto porque hay reglas para asignar a las universidades estatales, pero si pueden a través de proyectos meter recursos para la UV”, explicó.

Incluso, dijo, su condición de externo podría resultar no sólo benéfico para la UV sino también para los grupos y académicos que hoy aspiran a dirigir la institución ya que él llegaría a trabajar para todos y todos sin “agravios ni revanchismos”.

“Hasta les conviene a todos esos grupos un perfil como el mío porque no traigo agravios de hace 10, 15, 20 años que esos grupos si tienen y que están viendo quién de ellos se hace la rectoría para cobrar esos agravios. Ahí están las historias clarísimas, llega uno y busca donde desquitarse. Esa lógica no le sirve a la institución, yo genuinamente llegaría trabajar para todas y todos, porque eso es en lo que creo y así me he formado todos estos años”.

Sobre la decisión de encabezar la UV y dejar así el cargo de consejero en el que podría permanecer al menos dos años más, Ruiz Saldaña asegura que siempre ha tenido el deseo de servir al estado de Veracruz y que ha decidido hacerlos desde un lugar estratégico como la universidad pública.

“Yo sinceramente no me juego la vida profesional en esa aspiración (…) me queda hasta el 3 de abril del 2023 en el INE, trabajo hay y tiempo para pensar en más cosas también. El próximo año hay seis elecciones de gubernatura, hay una redistritación nacional para llegar con nueva geografía en el 2024 y hay mucho trabajo. Entonces yo no me juego la vida pero si me juego la oportunidad de venir a servir a mi estado y espero convencer a las y los integrantes de la Junta de Gobierno”.

No es es candidato de la 4T ni quiere "abrazos de muertos"

Desde el anuncio de su intención, e incluso antes de esta, José Roberto Ruiz Saldaña ha sido ligado al gobierno federal y al partido Morena lo que ha levantado sospechas y advertencias de que la autonomía de la universidad pública de Veracruz pudiera estar en riesgo.

Ante esto, el consejero electoral del INE es muy claro en afirmar que no es el candidato ni de la 4T, “ni de nadie” y que se presenta ante comunidad universitaria y lo hará ante la Junta de Gobierno por sí mismo como un egresado que busca contribuir a su alma mater. Además se dijo consciente de que la autonomía que tanto le costó obtener a la UV se debe de respetar y hacer respetar.

Incluso, advirtió que en caso de que personas externas a la junta incidieran en la decisión, de nada le serviría el cargo porque se haría ingobernable. “Yo no he buscado ni pienso que sea ese el camino de un político presione a la Junta de Gobierno. Yo estoy consciente que se necesita llegar con legitimidad y que la decisión de la Junta de Gobierno debe ser absolutamente libre”, dijo.

Sobre su opinión de la Junta de Gobierno y del trabajo que esta llevará a cabo para elegir a nuevo rector o rectora, dio a conocer que tiene plena confianza en el actuar de los nueve integrantes.

Y aunque no descartó que personajes externos se puedan acercar a los académicos para impulsarlo advirtió que no hay ningún emisario de Ruiz Saldaña y que no quiere que le apliquen lo que en la política se conoce como “el abrazo de muerto”. “No quiero abrazos de ningún muerto. A mi me respalda la comunidad universitaria a la que me he acercado todos estos meses, con los académicos con los que he aparecido y a quienes he convencido del proyecto que encabezo”, indicó.

Crecer en calidad y cantidad es viable

Para el aspirante, el crecimiento de la Universidad Veracruzana tanto en número de matrícula como en calidad de los programas educativos si es posible. No obstante, para ello se requiere tener viabilidad financiera de ese crecimiento, algo que hoy en día no se cuenta ya que el recurso de la UV alcanza solamente para mantener la operación ordinaria.

Por ello, dijo, este crecimiento debe ir en función de la capacidad de la institución de generar recursos propios. Para hacerlo habría que eficientar la suscripción de convenios tanto públicos como privados que actualmente no se concretan “por burocracia interna”. “Se tardan meses esos convenios en ser suscritos y cuando ya se suscriben pues la iniciativa privada ya tuvo que solucionar su necesidad con otra universidad”.

Además, se debe contar con un área especializada en obtener recursos internacionales e incluso podrían recibirse aportaciones en especie para tecnología que se utiliza acá en proyectos globales de investigación. Apuntó que otra fuente de ingresos importantes pueden ser las aportaciones de las y los egresados, algo que actualmente no se lleva a cabo. “Si no nos convocan pues no aportamos. Las y los egresados podemos ser importantes aliados de la instrucción de que egresamos”.

Incluso, dijo, de ser designado buscará establecer un mecanismo en todo el comercio formal de Veracruz para que los centavos del “redondeo” que se generan en estos establecimientos se puedan donar a la Universidad Veracruzana.

“Esos esquemas generan millones de pesos no solo al año sino al mes. He platicado con empresarios que han dicho que es muy buena idea y con gusto lo haría para la universidad, entonces se requiere diversificar las fuentes de financiamiento y no solo esperar a recibir el subsidio federal y estatal”.

Reconoció que estas acciones no van a llevarse a cabo “de un día para otro” y que incluso podrían no alcanzar los cuatro años que dura el rectorado pero si se pueden sentar las bases del crecimiento con decisión y la voluntad de hacerlo.

José Roberto Ruiz Saldaña expuso que el crecimiento de los programas educativos debe darse mediante un análisis exhaustivo de las necesidades no sólo del campo laboral sino también del mercado a fin de que quienes egresen de la UV tengan oportunidades de emplearse o de emprender un negocio. Y es que, advirtió que se trata de crecer con calidad educativa ya que de nada serviría tener una universidad “masificada” si las y los egresados después no son competitivos.

"No soy lo que dicen combatir, seré aliado de las feministas"

Tras haber enfrentado una acusación de hostigamiento sexual y laboral en 2015 por parte de una trabajadora cuyo proceso no concluyó, el consejero del INE reconoce que en su programa de trabajo existe un apartado de igualdad y perspectiva de género que tiene como objetivo combatir los casos de acoso y hostigamiento al interior de la Universidad Veracruzana.

Sobre la denuncia, reconoce que sí existió pero que nunca prosperó ni hubo sanciones en su contra ya que no se presentaron pruebas del caso y los expedientes “se murieron por sí mismos”. “Yo nunca le falté al respeto, siempre me he caracterizado en el servicio público por ser profesional, nunca he sido noviero, nunca he sido un ojo alegre. Ahora quieren explotar eso, pues lamento que lo haga porque no he sido condenado, no está ninguna investigación en curso”, aclaró.

Incluso, calificó como injusto la carta que en días recientes la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever) y académicas de la Universidad Veracruzana (UV) enviaron a los integrantes de la Junta de Gobierno para pedir que se excluya a candidatos señalados de acoso y hostigamiento sexual, violencia de género o discriminación del proceso de renovación rectoral.

“Me parece incluso hasta injusto que pues en esta carta, se diga no sólo que no se designe sino que no se participe. Afortunadamente en el país hay leyes, hay presunción de inocencia y hay debido proceso, nadie es condenado por una sola acusación. Yo tengo todo el derecho de aspirar, de participar y de llegar”.

Advirtió que el tema del acoso y la violencia de género merece todo el compromiso de la seriedad y se comprometió a demostrar con hechos a quienes se autodenominan como feministas que en Ruiz Saldaña van a tener un aliado. “Les pediría que no se vayan con esa retórica de que por esa acusación yo soy lo que yo es ellas se dicen combatir. Soy un aliado de ellas”, concluyó.