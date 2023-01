¿Cómo rehabilitarán el bulevar Xalapa a Coatepec? Será en 3 meses

Se prevé que la rehabilitación del bulevar Xalapa-Coatepec concluya en dos o tres meses, tiempo durante el cual las actividades se desarrollarán por las noches. En esta vía diariamente circulan alrededor de 35 mil vehículos, ya que conecta a la capital veracruzana con municipios aledaños.



El pasado 19 de enero iniciaron los trabajos de reparación, con los que se buscan reducir los accidentes viales que se ocasionan en la zona, especialmente en temporada de lluvias.

¿Qué le hará a la superficie carretera del bulevar Xalapa-Coatepec?

En la zona, la constructora a cargo de la obra realizará labores de “fresado”, lo cual implica rayar el concreto hidráulico y prepararlo para, posteriormente, colocar el recubrimiento de la carretera con asfalto, lo que reducirá el riesgo de que los autos choquen.



Al aplicar esta técnica una capa de polvo se levanta de la vía con el aire de los vehículos que transitan por la zona. Durante el día los automóviles pueden circular de manera normal, sólo se pide tener precaución durante el día.

Vecinos que viven cerca de la vía han pedido apoyo para frenar accidentes | Foto: René Corrales

Se estima que los trabajos para la rehabilitación de esta vía de comunicación concluyan en dos meses o tres meses, dependiendo de las condiciones climáticas.



La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) está a cargo de la reparación del bulevar Xalapa-Coatepec, donde se aplicará una inversión aproximada de 6 millones de pesos. Se cubrirán de asfalto aproximadamente 8 kilómetros.





¿Qué se recomienda para evitar accidentes en bulevar?

Ante los múltiples accidentes registrados en la zona, las autoridades estatales recomiendaron a los automovilistas respetar el límite de velocidad, de 60 kilómetros por hora, establecer una distancia prudente entre vehículos, utilizar cinturón de seguridad, no usar teléfono celular y tomar las debidas precauciones al manejar sobre el pavimento mojado.



De acuerdo a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial durante el año 2018 en esta vía de comunicación se registraron 155 accidentes; en 2019 el número de accidentes incrementó a 207 percances viales; en 2020 la cifra de choques fue de 100; en 2021 se se reportaron 69 accidentes automovilísticos; y durante 2022 el número de accidentes fue de 54.



Entre 2012 al 2020, se habían registrado mil 096 accidentes viales, con mayor incidencia en la zona que se encuentra a la altura del Río Sordo, Los Arenales y La Florida.

Aunque el exceso de velocidad se encuentra señalado como uno de los factores principales de los accidentes automovilísticos, también la cuestionada calidad de la obra carretera es considerada como uno de los principales riesgos para la seguridad vial.

¿Cuándo se inauguró el bulevar Coatepec-Xalapa?

Fue en febrero del 2018 que el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares inauguró la reconstrucción de concreto hidráulico del bulevar Xalapa-Coatepec. Destacó que los cuatro carriles con concreto hidráulico garantizan una vida útil por 40 años.



La obra comunica a más de un millón de veracruzanos que viven en Xico, Teocelo, Cosautlán de Carvajal y Ayahualulco, que tienen un aforo vehicular de 35 mil vehículos diarios.



En los trabajos de modernización se invirtieron 135 millones de pesos, fue la empresa Eyasa S de RL de CV y Grupo Constructor Transportieren, con residencia en San Pedro Nuevo León, los que realizaron los trabajos, contratados por Julen Rementería del Puerto, actual Senador de la República.



De acuerdo con los datos de las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el año 2017, se observó que la carretera se utiliza como vía de alta velocidad, cuando el límite máximo de velocidad es de 60 kilómetros por hora.



En el reporte se menciona la carencia de reductores de velocidad, señales informativas a más corta distancia y letreros luminosos con límites de velocidad y reducción en las zonas que se han convertido en urbanas.



También se detectó la falta de elementos viales que logren proporcionar una seguridad en la carretera: topes que funcionen como pasos peatonales en zonas urbanas, vialetas, botones y señalamientos horizontal y vertical.



Además, se especificó que no hay iluminación del km 0, al km 4+000; y se realizaron dos pruebas de frenado a 60 y 80 kilómetros por hora, sin detectar ninguna diferencia en el frenado con algún otro pavimento de concreto convencional, pudiendo presumir que no hay un efecto deslizante en el pavimento que está provocando más accidentes.



Pese a ello, se indicó que la carretera tiene escurrimientos de agua naturales, que cruzan de lado a lado de la carretera, y no toda la carretera cuenta con cunetas o elementos de desagüe que capten estos escurrimientos antes de que crucen por encima de la carretera.



Esos escurrimientos crean efectos de acuaplaneo que provocan una condición insegura y pueden crear una situación de peligro para los conductores, al aumentar la lluvia, aumentan los escurrimientos y aumenta el riesgo que, si se utiliza con una velocidad inmoderada y una distancia entre autos inadecuada, puede dar origen a accidentes en la autopista.



Carece de elementos de seguridad como barras metálicas y dispositivos que protejan al usuario en caso de accidente, y de obras complementarias para conducir los escurrimientos pluviales antes de que lleguen a la superficie de la carretera.



Durante el primer Informe de Gobierno Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública corrigió las deficiencias de la vía de comunicación, aplicando superficie de rodamiento de alta fricción para evitar más accidentes.



Sin embargo, habitantes de la zona se manifestaron en varias ocasiones para pedir mayor seguridad en la vía al asegurar que en un día se pueden registrar hasta diez accidentes que ponen en riesgo a las familias que viven cerca de la vía.