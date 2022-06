Cuitláhuac García: “Que haya justicia, presunto responsable de Viridiana ya no está libre”

“Que nadie se imagine que la perversidad superará la decidida procuración de justicia y el compromiso de cero impunidad”, destaca el gobernador el estado Cuitláhuac García Jiménez tras detención de Greek “N” presunto responsable del feminicidio de Viridiana Moreno.

En rueda de prensa el ejecutivo estatal agradece la coordinación y contribución de las Fiscalías de Puebla, Morelos y Querétaro con Veracruz para dar con el responsable de ese hecho al que calificó como “aborrecible”.

Local Caso Viridiana: Identifican restos y videos muestran al Greek en su moto, dice fiscala

Expone que se trata de un caso inédito que ante los reiterados intentos de evasión de la justicia en otros dos casos similares, con perversa vocación de un “repugnante” probable asesino serial tristemente un profesional en el uso mediático de las redes sociales.

Indica que ante esto, era imprescindible una ruta de secrecía obligada, discrecionalidad y que sustituyera a la presión de la sensible indignación por efectividad en la investigación con un resultado infalible. “Que haya justicia, que no haya impunidad, el presunto responsable ya no está libre, que nadie siquiera se imagine que la perversidad superará la decidida procuración de justicia y el compromiso de cero impunidad”, sentencia.