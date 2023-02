Vuelve la Candelaria a El Chico; así vivieron la celebración religiosa

El Chico volvió a celebrar en grande el Día de la Candelaria, sin embargo, llegaron pocos visitantes a su tradicional celebración del 2 de Febrero; en los años previos a la pandemia “eran miles, no cabía la gente, se llenaba el pueblo de personas de otras entidades y poblaciones que acudían a disfrutar de los tamales, mole, chiles rellenos y carnitas que son la comida típica de las familias.

Tras 3 años de no haberse realizado por el confinamiento, por la pandemia de Covid, el pueblo se vistió de gala y adornó sus casas con imágenes de la virgen de la Candelaria, para recibir a los miles de visitantes que esperaban.

Las autoridades locales y eclesiásticas organizaron un programa que abarcó varios días previos y después del día 2 de febrero. Al mediodía de ayer el párroco José Antonio García Neblina ofició una misa a la que asistieron familias fieles católicas, pero no tuvo la asistencia de otros años cuando la gente no cabía en el atrio, ni en la zona cercana a la parroquia.

Llegar a esta comunidad que pertenece al municipio de Emiliano Zapata es relativamente rápido desde Xalapa. Sin tráfico en media hora se llega. Se instaló una zona gastronómica donde se podía degustar tamales rancheros, mole, salsa verde, garnachas de Rinconada, antojitos regionales y micheladas, entre otros.



Algunos de los pobladores como la señora Blanca Rosa Jiménez Méndez, quien adornó su hogar con la imagen de la Santa Patrona y telas en tonalidad azul, como se podía observar en otros hogares, lamentaron la falta de visitantes. “No sabría saber la causa, pero es obvio que no es como en otros años cuando a las 8 de la mañana ya se veía a familias llegar al pueblo para tener un buen lugar en la iglesia y en el resto de las actividades artísticas de gastronómicas”.



Se ve muy triste la situación, “porque las familias preparamos tamales, mole, chiles rellenos y carnitas para recibir a los visitantes y no vemos claro, aunque venga más gente por la tarde, no se podría comprar con las versiones anteriores de esta fiesta patronal”.

La Iglesia se llenó de fieles católicos| Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explicó que las festividades ya tienen varios días, ayer hubo un recorrido por los barrios de la Santa Patrona, donde en cada uno de ellos hubo toritos con cohetes y niños Dios, participó una banda musical “este evento que es de las familias locales estuvo concurrido y tuvo gran participación, por eso no entendemos que hoy no hayan llegado más visitantes, porque en año anteriores podíamos ver a familias de Puebla, Tlaxcala o Huatusco y Tlaltetela, además de las comunidades cercanas”.



¿Por qué llegó poca gente a iglesia de El Chico?



La señora Eleonor Sánchez, quien llegó a El Chico a vender las candelas típicas de esta celebración, comentó que era triste ver la poca gente que llegó a la misa del mediodía que es la más importante. “Aunque mañana vendrá el señor obispo Jorge Carlos Patrón Wong, a la celebración donde se confirmará a los niños del pueblo”.



Pues, en mi opinión, dijo; “hay pocos porque todavía se tiene miedo a contagiarse por el Covid, porque eso no ha acabado y se teme a esta enfermedad, porque es notorio que no es como en otros años”.



Y de las ventas de las candelas, ni se diga, también estuvieron bajas, “la crisis impide que la gente compre sus velas hechas de forma artesanal y que se traen de Puebla, casi nadie las adquiere porque no hay dinero”, dijo. La crisis que se vive, sin duda influye para que las familias no acudan a este tipo de ferias.

Hubo reactivación económica con evento| Foto: René Corrales | Diario de Xalapa



Indicó que aunque trajeron velas de varios tamaños y precios; había de 95, 100, 235 y mil 600 pesos, para todos los gustos y poder adquisitivo, “pero prácticamente no hemos vendido nada, cuando en otros años, las familias las compraban para iluminar su hogar durante el año”.





Como parte de las celebraciones por la mañana se realizaron las tradicionales mañanitas a Nuestra Señora de El Chico; había los tradicionales juegos mecánicos y en muchas de las casas de la zona cercana a la Iglesia y centro, las familias buscaron reactivar su economía con la venta de antojitos y todo tipo de alimentos.