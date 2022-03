Bromas y jaloneos inician en el machismo, advierte psicóloga

Veracruz, Ver.- Disfrazada de “bromitas y jaloneos de amigos” la violencia empieza de menos a más en la adolescencia y se va agravando con el paso del tiempo hasta llegar a los insultos y golpes, alerta la psicóloga Beatriz Rivadeneira Muñoz.

En entrevista revela que de acuerdo a las terapias en los jóvenes, las chicas no suelen identificar la violencia de género que se presenta muy sutilmente a través del “micromachismo”, en los niveles de secundaria y bachillerato.

Menciona que las jovencitas normalizan las “bromitas”, los insultos y los jaloneos, sin tomar conciencia de que se trata de una violencia que, de permitirse, crece a niveles trágicos.

“Me han tocado chicas que no tienen idea de cómo detectar la violencia de género cuando están apenas los foquitos rojos. De hecho si se le pregunta ‘¿qué es el micromachimo?’ no saben y es una agresión contra el género muy sutil. Ejemplo, en las adolescentes de nivel superior ya entra esa inquietud de tener amigos y novios y normalizan cuando las jalonean como amigos o novios; esa es una violencia sutil, es tan sutil que la hemos normalizando pero va creciendo”, indica.

“Nadie nace violento es una conducta que se va aprendiendo y que desafortunadamente se va haciendo normal, le vamos dando esa pauta y eso no es correcto”, señala.

Refiriéndose a lo sucedido hace unas semanas en el estadio Corregidora tras un partido entre los Gallos de Querétaro y los Rojinegros del Atlas, la especialista mencionó que esta acción es parte de normalizar la violencia, por lo que de un momento a otro tenía que ocurrir una situación de esta naturaleza.

“El fútbol es un deporte hecho para hombres en donde van y desahogan su testosterona; si biológicamente y socialmente les reforzamos ¿qué creen que pase?, se insultan y lo veían normal, se normalizó la conducta, entonces ¿qué pasó?; la violencia, crece, era algo que se veía venir, la violencia va de menos a más”, declara.

Otro de los factores que promueve la violencia es el machismo, donde a los hombres se les aplauden situaciones como el tener dos o más parejas mientras hacen menos a la mujer con la que está compartiendo una relación.

Por ello, la especialista menciona que hace falta una “reeducación” para las mujeres para que tengan conocimiento sobre la violencia de género, sus tipos y sobre todo identificar, aunque se presente de una manera muy sutil. Asimismo, Rivadeneira Muñoz hizo referencia al Día Internacional de la Mujer conmemorado cada 8 de marzo, el cual a su parecer se ha distorsionado el mensaje y se ha vuelto un evento más comercial.

Afirma que el 8M es un evento de lucha social y no un día comercial para comprar y regalar rosas, pasteles u otros detalles sino poner en claro que se busca la igualdad y trato justo en todos los sentidos.

“Se ha distorsionado el verdadero mensaje del Día Internacional de la Mujer, porque actualmente lo utilizan como un día comercial, donde nos compran una rosa, un pastel pero no, es luchar por nuestros derechos, respeto a nuestra persona, dejar en claro que no somos mujeres de segunda clase sino somos iguales”, enfatiza.