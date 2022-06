Empresa escandinava busca a jóvenes veracruzanos y pagan $55 mil al mes

La empresa europea Bixter está ofreciendo a jóvenes universitarios de las áreas de agronomía, producción animal y en menor medida en el área de turismo e ingeniería de alimentos, realizar sus prácticas profesionales en países escandinavos y además con un pago de alrededor de 55 mil pesos al mes.

El académico de la facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, Jacob Bañuelos Trejo, explica que cualquier joven en México que estudie agronomía y producción animal podría aprovechar esas oportunidades, dado que en el país los salarios en esas áreas suelen ser no tan bien remunerados.

"Es importante mencionar que no son trabajos como de jornaleros, sino que en Dinamarca hay una situación; específicamente en Dinamarca y otros países europeos, que los estudiantes de agronomía o veterinaria, ya no se quedan en el campo, van a buscar trabajos como de oficina por así decirlo, en ciudades, entonces el campo allá está siendo abandonado y como el campo está muy tecnificado allá, todo está computarizado, hay mucha maquinaria difícil de operar, se está buscando fuera del país personal calificado que pueda operar todos estos equipos para que la agricultura en estos países siga funcionando".

Detalla que la embajada de Dinamarca contactó a la Universidad Veracruzana y a otras instituciones de educación superior del país dado que la empresa Bixter ofrece prácticas profesionales a estudiantes con esos perfiles. Se trata de prácticas pagadas y en países escandinavos como Noruega, Dinamarca, Suecia incluyendo Alemania y Holanda.

"Nosotros nos reunimos con ellos hace dos meses y acordamos que si venían a México podían pasar a visitar la universidad y ofrecer el programa, de hecho, hicieron lo mismo con 10 universidades del país, a la Dirección General de Relaciones Internacionales les gustó la idea porque los estudiantes van a llevar toda la práctica de la teoría que aprenden en la universidad allá, en un trabajo real y supervisados por una empresa internacional".

La idea es que cualquier persona en México que cumpla con los requisitos mínimos como son ser estudiantes dentro de esas áreas pueda aplicar y aprovechar esa oportunidad, "a mí se me hace muy bueno porque yo viví y trabajé en estos países tanto en Noruega como en Dinamarca y me gustaría que más estudiantes tengan la misma oportunidad que yo tuve, sobre todo porque en México, las oportunidades laborales en el sector agropecuario, si bien no están limitadas porque hay muchas, los salarios suelen ser no tan bien remunerados".

La empresa anualmente tiene 2 mil espacios y el tiempo mínimo de estancia es de seis y hasta 18 meses y pueden aplicar los estudiantes desde que ya llevan dos semestres de carrera, además de que es una convocatoria que está abierta todo el año para jóvenes de entre 18 y 30 años.

"Es decir que, si un estudiante aplica hoy y la entrevista es en una semana, y cumple con el perfil que es mínimo, ser estudiante y hablar lo mínimo de inglés, les dan una oferta de un contrato de prácticas profesionales. Esto es diferente a un trabajo porque las visas son específicas para estudiantes, es una visa que es muy rápida, que es muy barata, a diferencia de la visa del trabajo".

Si algún estudiante está interesado en realizar sus prácticas en estos países puede escribir un correo a bixter.mexico@gmail o a mexico@bixter.com o contactarse al número 2288546710 con el académico Jacob Bañuelos Trejo. La página de la empresa es www.bixter.training