¿Cómo garantizar derechos de estudiantes y egresados de Medicina?

Al señalar que existen deficiencias en el sistema de salud mexicano, veracruzano y xalapeño, el director general del área académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, Arturo Aguilar Ye, refirió que se está trabajando para evitar que los derechos de los egresados sean violentados en los espacios donde prestan sus servicios de residencia.

“Se debe trabajar la parte técnica para que las prácticas, los ciclos clínicos, el internado y las residencias no sea un espacio en donde se violentan sistemáticamente sus derechos”, dijo.

Al presentar la conferencia magistral Educación superior y derechos humanos manifestó que con información y capacitación se busca que los residentes denuncien los hechos de los que son víctimas.

“Para esto es la información, hablando y capacitando, pero no solamente eso, sino establecer los puentes para que ustedes puedan hacer denuncias y haya consecuencias, no se trata de dar capacitaciones que se quede en información, sino de incidir en el cambio del comportamiento de las conductas”, expresó.

Local Alumnas de Medicina enfrentan cultura del acoso; ¿por qué lo dice investigador?

Consideró que los internos deben acostumbrarse a estar en un escenario donde exista respeto a los derechos humanos, pues de esta manera al incorporarse al área laboral serán garantes de estos dentro de la comunidad en la que se desempeñen.

“Ustedes van a ser garantes de que la comunidad ejerza sus derechos humanos y sean factores de equidad social, nosotros no podemos acostumbrarnos a que les violenten los derechos, a que no pase nada porque lo primero que les dicen es que así son las cosas, porque no es así”, comentó.

Refirió que desde la Universidad lo que se espera es que cuando los egresados se incorporen al área laboral generen mejores condiciones para la población, “que no se sigan presentando este tipo de hechos”.

Al respecto, destacó que se cuenta con la defensoría de derechos universitarios, área mediante la cual se genera información, asesoría y acompañamiento, a fin de “tocar las puertas adecuadas para solucionar conflictos”.

Vuelve a leer: Plantas medicinales hechas en laboratorios pueden causar intoxicaciones y muertes, advierten

“Esta área nos ayuda cuando las instancias no están dentro de la universidad, la idea es utilizar los puentes para que haya una garantía de los derechos. Ustedes se desarrollan en un entorno donde se pueden percibir las necesidades educativas, de salud mental, de salud en general, creciendo en entornos donde podemos ser receptivos podemos replicar estos patrones cuando seamos prestadores de servicios, si creemos que la lógica es hablar y me la paso escribiendo en la computadora, estamos perdiendo la lógica para lo que estamos formando”, agregó.